La Viterbese fa soffrire il Frosinone: Il primo tempo si chiude 1-1; poi i ciociari vincono 4-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Une bella Viterbese fa soffrire il Frosinone, si prende il lusso di passare in vantaggio con Pacilli e per lunghi tratti del test amichevole, contro un avversario che milita e gioca in serie A, dimostra ancora una volta di avere tanta qualità da mettere in campo. Con la sosta del campionato di serie A e con la Viterbese che ancora aspetta di sapere quando e in quale girone dovrà scendere in campo nel prossimo torneo di serie C al Mancini Park Hotel di Roma, dove i ciociari sono in ritiro per preparare la decisiva sfida di campionato contro l'Empoli, è andata in scena l'amichevole di lusso. Il primo tempo come detto, è la giusta cartina di tornasole per una Vitrerbese che al 26' del primo tempo passa addirittura in vantaggio grazie al timbro di Pacilli, attaccante ex Lecce in grande crescita. Il primo tempo dei gialloblù, che ritrovano il Frosinone dopo i bellissimi e tesissimi derby degli anni Novanta, è uno spettacolo che riempie gli occhi: passaggi corti, azioni in velocità ed un tridente offensivo composto da Vandeputte, Polidori e Pacilli che attacca la profondità con rapidità e tecnica. Il Frosinone però, è pur sempre avversario da serie A ed ecco che la punizione di Ciano al 29' ristabilisce la parità. Ad inizio ripresa i due tecnici stravolgono le squadre in cambio: girandola di cambi e Frosinone in vantaggio grazie a Ciofani che beffa Forte. Anche la ripresa si mantiene in equilibrio, ma una bomba si Salamon al 73' e il sigillo di Cassata all'83' fissano il risultato sul 4-1. Bel test però e bel gioco quello espresso dalla Viterbese che con la prestazione in campo manda un messaggio chiaro: fateci giocare.FROSINONE (3-4-1-2):Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Chibsah, Crisetig, Molinaro; Vloet; Ciano, Ciofani.Panchina: Bardi, Iacobucci, Salamon, Verde, Beghetto, Ghiglione, Maiello, Gori, Matarese, Soddimo, Cassata, Errico, Obleac, Esposito, Simonelli.All.Longo.VITERBESE (4-3-1-2): Forte; De Giorgi, Atanasov, Sini, De Vito; Baldassin, Damiani, Cenciarelli; Pacilli; Polidori, Vandeputte.Panchina: Micheli, Rinaldi, Perri, Bismark, Bovo, Schaeper, Milillo, Messina, Zerbin, Otranto, Molinaro, Svidercoschi.All. Lopez.Reti: 26′, 29' Ciano, 48' Ciofani 73', 83' Cassata.