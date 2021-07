Sabato 3 Luglio 2021, 05:45

Entra nel vivo la trattativa della Viterbese per arrivare al centrocampista Riccardo Calcagni, che ha giocato l'ultima stagione in Serie C con la maglia del Matelica. Nel caso l'operazione dovesse andare a buon fine, Calcagni sarebbe il secondo rinforzo proveniente dalla società marchigiana, visto che il sodalizio via della Palazzina si è già assicurato l'attaccante Emilio Volpicelli.

Proprio come quest'ultimo, Calcagni ha giocato un buon campionato nella stagione appena conclusa con la maglia del Matelica che è stata sicuramente la rivelazione del girone. Prima di approdare nelle Marche, Riccardo Calcagni ha indossato anche le casacche di Lucchese e Pontedera militando quasi sempre in Serie C. Ha così incontrato anche da avversario il nuovo tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto, che quindi ne conosce sicuramente le qualità. Riccardo Calcagni è un giocatore che può essere utilizzato sia come mezzala a destra in un centrocampo a cinque, o come centrale nel caso in cui il reparto dovesse essere schierato a quattro. Si tratta di un elemento di quantità che macina chilometri durante la partita.

Oltre a Calcagni, la Viterbese sta cercando anche per il centrocampo un elemento di qualità che abbia già esperienza in Serie C che possa permettere alla squadra di fare quel salto di qualità che tutti si aspettano in vista della prossima stagione. La Viterbese ha già sondato alcuni nomi, ma probabilmente questa scelta verrà portata a termine solamente qualche giorno prima dell'inizio della preparazione programmato per il prossimo 25 luglio. La società di via della Palazzina vuole infatti ponderare molto bene questa decisione.

Negli ultimi giorni c'è stato anche qualche sondaggio, da parte di altre società, per il difensore Federico Baschirotto. Il giocatore si è particolarmente distinto nella scorsa stagione risultando senza ombra di dubbio uno degli uomini migliori della Viterbese, essendo stato determinante in difesa ma anche in zona gol segnando delle reti molto importanti che poi hanno ha avuto un peso fondamentale per la salvezza della squadra gialloblù. Al momento la società di via della Palazzina non intende comunque privarsi del giocatore, che ritiene una pedina fondamentale per la squadra che dovrà disputare la prossima stagione cercando di recitare un ruolo da protagonista.

Dopo l'inizio della preparazione, con ogni probabilità la Viterbese giocherà la sua prima partita amichevole con il Frosinone che si sta apprestando a disputare il prossimo campionato di Serie B con Fabio Grosso in panchina. Il match dovrebbe disputarsi a fine luglio.