La Viterbese fa l'impresa: al Rocchi la capolista Catanzaro perde 1-0. I gialloblù adesso sono una squadra

La prima sconfitta stagionale del Catanzaro arriva a Viterbo. Ai gialloblù di mister Lopez basta un gol di Riggio nel primo tempo e tanta solidità difensiva per mettere a referto una vittoria dal valore inestimabile.

Il Catanzaro prova a fare la partita sin dall’inizio. Al 10′ il primo squillo ospite: Bisogno è attento e respinge in angolo sul tentativo di Vandeputte. Dal tiro dalla bandierina scaturisce un’altra opportunità per i calabresi con Brighenti che, tutto solo in area di rigore, spedisce fuori di testa. Ma alla prima proiezione offensiva la Viterbese va in vantaggio: calcio d’angolo dalla destra e Riggio, dopo una mischia, gonfia la rete per il gol gialloblù. Veemente la reazione della capolista che produce il massimo sforzo con due occasioni a cavallo del 20′: prima super Bisogno dice di no a Sounas, poi è la traversa ad impedire il pareggio di Ghion.

Nel secondo tempo serve subito un miracolo di Bisogno per scongiurare il pareggio del Catanzaro: al 10′ il portiere della Viterbese, sugli sviluppi di un calcio da fermo, nega il pareggio da pochi passi a Martinelli. L’undici di Vivarini attacca a pieno organico ma fatica a creare occasioni. In contropiede, invece, la Viterbese spaventa Fulignati con la conclusione di Marotta che termina alta sopra la traversa. Tanti calci d’angolo per il Catanzaro, alla fine saranno dieci, ma Bisogno non corre particolari rischi. Al triplice fischio esulta la Viterbese per tre punti di platino in ottica salvezza.

VITERBESE: Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Mungo (41’st Mbaye), Megelaitis, Mastropietro (13’st Barillà), Rodio; Jallow (27’st Polidori), Marotta (41’st D’Uffizi). A disposizione: Dekic, Chicarella, Rabiu, Semenzato, Andreis, Aromatario, Nesta, Devetak, Ingegneri. All. Lopez

CATANZARO: Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Martinelli; Situm (40’st Tentardini), Sounas (27’st Curcio), Verna (19’st Pontisso), Ghion, Vandeputte (19’st Cianci); Biasci (19’st Brignola), Iemmello. A disposizione: Sala, Gualtieri, Welbeck, Rolando, Fazio, Gatti, Katseris, Cinelli. Allenatore: Vivarini

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

Assistenti: Giorgio Lazzaroni di Udine e Matteo Paggiola di Legnago. IV° Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Reti: 15’pt Riggio

Note: ammoniti Marotta, Megelaitis, Biasci, Mastropietro, Monteagudo, Bisogno, Jallow, Brighenti, D’Uffizi. Corner: 2-10. Recupero: 0'-5’.