Viterbese, atto primo. Esordio stagionale allo stadio Enrico Rocchi questa sera alle 18, per la nuova squadra gialloblù che affronterà la blasonata la Roma Primavera allenata da Alberto De Rossi. In osservanza ai protocolli anti-covid prescritti, la partita si svolgerà a porte chiuse senza spettatori sugli spalti. La gara di stasera tra la Viterbese e la Roma Primavera sarà trasmessa in diretta su Tele Lazio Nord e in streaming su Diretta sport Viterbo. Intanto la società gialloblù continua ad essere attiva sul mercato cercando di concludere trattative importanti per rafforzare la squadra in vista dell'inizio del campionato previsto per il prossimo 27 settembre.Tornando alla partita in programma questa sera, il nuovo allenatore Agenore Maurizi schiererà probabilmente la squadra con il 3-5-2, cercando di avere già dei riscontri al lavoro svolto fino a poche ore fa durante la prima fase della preparazione a Cascia. A parte i due infortunati, Paolo Cerroni ed Emanuele Menghi, il trainer gialloblù vorrà vedere probabilmente all'opera tutti gli elementi a sua disposizione. Per quanto riguarda il centrocampo, ci sarà da vedere se Andrea De Falco e Simone Palermo saranno schierati insieme oppure si avvicenderanno durante la partita.Probabilmente non sarà della gara nemmeno l'attaccante Alessandro Rossi, classe 97, che ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra solamente venerdì mattina a Cascia dopo essere giunto in prestito dalla Lazio. «Finalmente sono arrivato - ha detto la punta - mi serviranno un paio di giorni per integrarmi col gruppo, ma fisicamente già sto bene. Ho visto dei compagni già motivati e sono contento. Conosco già diversi giocatori di vista, dato che essendo di Viterbo nella scorsa stagione sono venuto un paio di volte allo stadio. Conosco inoltre personalmente Tounkara, Bezziccheri e Cali, poi ho affrontato Scalera come avversario. Sono pronto a dare l'anima per la squadra della mia città e, se lo consentiranno, aspetto i tifosi numerosi allo stadio».La società continua ad essere impegnata nelle operazioni di mercato ed auspica di concludere colpi importanti nei prossimi giorni. Trattativa ben avviata per portare in gialloblù il difensore Emmanuel Mbende che la stagione scorsa ha giocato con il Catania, dove ha messo insieme 17 presenze e 1 rete. Nelle scorse ore, la società gialloblù ha contattato nuovamente l'agente del giocatore per chiudere l'affare. Mbende è legato al Catania da un altro anno di contratto, ma la società etnea potrebbe farlo partire dato che si trova costretta ad alleggerire una rosa infarcita di over. Mbende è infatti un classe 96. Anche in questo caso, ci sarà però da battere la concorrenza di altre società, che nei giorni scorsi si sono mostrate interessate al giocatore. La società aspetta inoltre una risposta dal Frosinone circa l'arrivo del centrocampista Emmanuel Besea e dell'attaccante Nicola Citro.