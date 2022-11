Sabato 5 Novembre 2022, 05:45

La Viterbese contro il suo passato. Quello di domani contro il Potenza, non sarà solamente un delicatissimo scontro salvezza per i gialloblù. Sulla panchina dei lucani ci sarà infatti Giuseppe Raffaele, tecnico che la scorsa stagione ha allenato la Viterbese per sei partite, collezionando quattro sconfitte un pareggio e una vittoria. Raffaele avrà sicuramente molta voglia di rivincita, visto che alla guida dei gialloblù non è riuscito a dimostrare il suo valore e soprattutto vorrà guadagnare punti importanti che possano rilanciare in classifica la sua squadra che ha 10 punti proprio come la Viterbese.

Raffaele è tornato alla guida del Potenza da poco tempo, ma nelle passate stagioni proprio sulla panchina dei rossoblù aveva ottenuto i suoi migliori risultati da tecnico portando la squadra lucana fino ai disputare i playoff per ottenere la promozione in Serie B. Tra l'altro, la rescissione del contratto con Giuseppe Raffaele fu proprio la prima operazione del presidente Marco Romano lo scorso giugno, in seguito alla decisione di ritornare sui suoi passi dopo che a metà maggio aveva annunciato di voler lasciare la società.

Tornando alla partita di domani, l'attuale tecnico gialloblu Giacomo Filippi ha tutti i giocatori a sua disposizione, visti anche i recuperi dei due difensori Gabriel Santoni e Cristian Riggio che non sono stati disponibili per varie settimane a causa dei rispettivi infortuni. L'allenatore dovrà anche decidere se tener conto delle indicazioni arrivate dalla gara di Coppa Italia di mercoledì scorso vinta contro il Giugliano e quindi dare ancora una chance dal primo minuto a elementi come Vopicelli, D'Uffizi e Simonelli. Emilio Volpicelli potrebbe partire dal primo minuto dopo l'assenza di domenica scorsa in campionato contro il Foggia a causa di una squalifica.

Tra i pali tornerà invece Fumagalli, mentre i due terzi della retroguardia saranno sicuramente formati da Ricci e Monteagudo. Per la terza maglia da titolare sono invece in ballo l'esperto Daniel Semenzato e il giovane Filippo Marenco. A centrocampo, vista anche la squalifica del lituano Linas Megelaitis, appiedato per un turno dal Giudice sportivo, sembra certo l"impiego d primo minuto di Simone Andreis e Domenico Mungo.