10 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







Comincia a delinearsi quella che sarà la Viterbese, che affronterà la Casertana nel posticipo televisivo serale di lunedì sera, che vedrà il ritorno in panchina di Agenore Maurizi. La compagine gialloblù non rinuncerà infatti alla difesa a quattro e si schiererà, quindi, grosso modo alla stessa maniera delle ultime uscite, probabilmente con qualche piccola variazione a livello di uomini. Sembra cosa fatta il recupero di Vincenzo Camilleri, che non era stato convocato in occasione della trasferta di Catania di sabato scorso a causa di un infortunio. A questo punto giocheranno in difesa Camilleri e Mbende come coppia centrale. Più difficile sembra infatti il recupero di Toni Markic, alle prese da diverso tempo con una fastidiosa pubalgia. Si cercherà invece di recuperare in tutti i modi Federico Baschirotto, che al momento era senza ombra di dubbio l'uomo più in forma della Viterbese. Avendo segnato due gol fondamentali per evitare la sconfitta nella trasferta di Foggia e nel pareggio arrivato in extremis nella gara casalinga contro il potenza che ha proceduto la sconfitta di Catania con stata poi la panchina a Roberto Taurino. Al momento, in difesa sulla fascia destra potrebbe esserci l'esordio di Porru con Oliver Urso che invece sarà impiegato come sempre a sinistra. Nel caso dovesse recuperare in extremis, Baschirotto sarà presentato al posto di Porru.

Per quello che riguarda il centrocampo, è tornato a lavorare in gruppo anche Nicholas Bensaja, dopo l'infortunio alla caviglia di un paio di settimane fa, ma quasi sicuramente non verrà convocato per lunedì sera. A centrocampo Maurizi non ha comunque problemi di organico e la novità del reparto potrebbe essere impiego dal primo minuto di Besea insieme a Salandria e Palermo. Proprio quest'ultimo è entrato in diffida dopo la partita di Catania e, al prossimo cartellino giallo, sarà squalificato per un turno.

Agenore Maurizi avrà comunque modo di valutare tutti gli uomini a sua disposizione anche nell'allenamento di oggi e nella rifinitura pre partita in programma per domani. La gara di lunedì sera contro la Casertana, sarà arbitrata da Adalberto Fiero di Pistoia. Il fischietto toscano aveva già diretto la Viterbese recentemente nella partita dello scorso 27 febbraio allo stadio Enrico Rocchi contro il Palermo. Quello contro i siciliani fu tra l'altro l'ultima vittoria ottenuta dai gialloblù in campionato, che poi per tutto il mese di marzo fino a questo momento non hanno più ottenuto nessun successo. In quell'occasione l'arbitro espulse due giocatori del Palermo, che terminò la partita in nove, e concesse alla Viterbese un calcio di rigore nel secondo tempo poi fallito da Murilo. Quello fu anche l'ultimo penalty di cui hanno usufruito i giocatori gialloblù nel corso di questo campionato.