La Viterbese è da impazzire: Atanasov e Pacilli ribaltano Il Pisa: al Rocchi è 3-2 i gialloblù in semifinale contro il Trapani.

La Viterbese regala una serata da sognoai suoi tifosi: al Rocchi i quarti di finale contro il Pisa finisco 3-2 per i gialloblù che volano in semifinale dove sfideranno il Trapani. Polidori porta in vantaggio la Viterbese al 42’. Moscardelli e Marconi ribaltano per i nerazzurri. Quando sembra finita al 90’Atanasov fa 2-2 ed un minuto dopoPacilli fa esplodere il Rocchi con il gol del 3-2. La serata storica della Viterbese finisce in tripudio: la semifindle è realtà.VITERBESE (3-4-1-2): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini; Zerbin (35' s.t. Pacilli) Damiani, Cenciarelli (25' s.t. Molinaro), Mignanelli; Vandeputte (30 s.t. Tsonev): Luppi (12' s.t. Bismark) Polidori. A disp. Thiam, Sperandeo, Milillo, Artioli, Coda, Pacilli, Coppola, Del Prete, Bertollini, Molinaro. All. Antonio CalabroPISA (3-5-2): D'Egidio; Buschiazzo, Masi, Brignan (43' s.t. Benedettii); Meroni (16' s.t. Lisi) Verna, Izzillo (26' s.t. Gucher), Birindelli, Di Quinzio; Marconi, Moscardelli (26' s.t. Presenti) A disp. Gori, Kucich, Minesso, Gamarra, Lidin. All. Luca D'AngeloARBITRO: Daniele Rutella di EnnaETI: 42' p.t. Polidori, 3' s.t. Moscardelli, 33 s.t. Marconi, 45' s.t. Atanasov, 46' s.t. Pacilli NOTE: spettatori 1.500 circa, ammoniti Di Quinzio e Zerbin, angoli 6-4