Stasera la presentazione del nuovo tecnico Alessandro Dal Canto e delle nuove maglie per la prossima stagione. Mentre il mercato non si ferma. Michele Volpe e Andrea Errico, che arriveranno in prestito dal Frosinone, verranno ufficializzati solamente dopo le visite mediche che avranno luogo in questi giorni. Non si concretizza invece il prestito del difensore Riccardo Baroni, il giovane classe 2000 ha infatti rescisso il contratto con il Frosinone nei giorni scorsi e si è accasato al Modena. I prestiti di Volpe ed Errico dal Frosinone,e di Nicolò Ricchi dall'Empoli, saranno comunque gli unici che la Viterbese ufficializzera in vista della prossima stagione. Poiché la società di via della Palazzina cercherà di acquisire giocatori e soprattutto giovani di proprietà.

Proprio in questo senso va l'operazione che il sodalizio gialloblù sta cercando di concludere in questi giorni per portare a Viterbo un giovane 2004 di grande prospettiva. Per quello che riguarda il mercato degli over è ormai quasi fatta per l'ingaggio del centrocampista classe 1994 Riccardo Calcagni, che ha ormai acquisito una grande esperienza in Serie C e ha disputato un'ottima stagione nello scorso campionato con la casacca del Matelica. Riccardo Calcagni è una mezzala, che può giocare come interno nel centrocampo a cinque, o come centrale in un reparto a quattro. Si tratta più che altro di un centrocampista di quantità.

La Viterbese sta cercando anche un centrocampista che abbia i piedi buoni e che faccia girare la squadra. La società di via della Palazzina è già in contatto con un paio di profili che hanno esperienza nella categoria e la riserva verrà sciolta probabilmente nelle prossime settimane. Sta per sbloccarsi la trattativa anche per quello che riguarda l'arrivo del difensore classe '89 Dario D'Ambrosio, che deve svincolarsi dalla Sambenedettese con cui ha sottoscritto un contratto biennale la scorsa estate. Il giocatore ha anche altre offerte ma, al momento, sembra preferire la Viterbese. Proprio D'Ambrosio è uno dei rinforzi chiesti dal nuovo tecnico Alessandro Dal Canto, che verrà presentato questo pomeriggio alle 17 nella Sala Regia del Comune a Viterbo.

Il tecnico illustrerà quindi quali sono le sue aspettative per la stagione che inizierà il prossimo 25 luglio con l'inizio della preparazione precampionato che si svolgerà a Soriano nel Cimino e Canepina fino al prossimo 7 agosto. Contemporaneamente all'allenatore, verranno presentate anche le tre nuove maglie che la squadra gialloblù indosserà nel prossimo campionato. Tra di esse ce ne sarà anche una a strisce verticali gialloblù, come richiesto in più di un'occasione proprio dai tifosi.