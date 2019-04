La Viterbese con il cuore: contro il Catanzaro sotto di due gol pareggia e trova un prezioso punto playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La zona Viterbese colpisce ancora: i gialloblù, sotto di due reti contro il Catanzaro, trovano la forza di pareggiare al tramonto del match con un colpo di testa del difensore bulgaro Atanasov travestito da attaccante per l’occasione. La sfida contro il forte Catanzaro ha regalato molte emozioni ai pochi intimi del Rocchi. La Viterbese parte bene e mette alla corte i calabresi: gli esterni gialloblù volano a fanno soffrire lo storico 3-4-3 praticato dal totem Gaetano Autieri mister dei giallorossi. Quando meno te lo aspetti però ecco la perla: Fischnaller piazza una punizione perfetta che batte Valentini con il Catanzaro che si ritrova in vantaggio. I guai però non arrivano mai da soli: Rinaldi becca il secondo giallo e lascia la Viterbese in dieci. Nella ripresa Maita viene espulso, ma D’Ursi realizza il 2-0 che sembra affossare la Viterbese. I gialloblù però hanno un grande cuore: i calabresi rimangono in nove per il rosso a Signorini; Polidori trasforma il rigore che accorcia le distanze e Atanasov, versione Ranocchia di spallettiana memoria, completa l’opera realizzando il 2-2. Un pareggio giusto che porta alla Viterbese un prezioso puntonella lunga corsa playoff. Prima della gara il presidente Piero Camilli ha consegnato una targa a Diego Cenciarelli per le 100 presenze in maglia gialloblù.VITERBESE (3-5-2) Valentini 6; Atanasov 7, Rinaldi 5,5, Sperandeo 6; De Giorgi 6 (32' s.t. Molinaro 6)Tsonev 6 (1’ s.t. Cenciarelli 6), Damiani 6 (21’ s.t. Zerbin 6,5), Palermo 6,5, Mignanelli 6; Vandeputte 6 (26’ s.t. Luppi 6), Polidori 6,5. A disp. Thiam, Del Prete, Milillo, Coppola, Bertollini, Ferramisco, Artioli, Pacilli). All. Antonio CalabroCATANZARO (3-4-3) Furlan 6,5; Celiento 6, Riggio 6, Signorini 5,5; Casoli 6,5, Maita 5,5, De Risio 6, Nicolett 6; Bianchimano 6 (21’ s.t. Eklu 6), Fischnaller 7 (40' s.t. Statella s.v.), D'Urso 6 (32’ s.t. Figliomeni 5,5). A disp. Elezaj, Iuliano, Nikolopoulos, Lame, Mittica, Pambianco, Favalli, Posocco. All. Gaetano AuteriARBITRO: Santoro di MessinaRETI: 34' p.t. Fischnaller, 24' s.t. D'Ursi, 31' s.t. Polidori (rig.), 46' s.t. AtanasovNOTE Spettatori 1.200 circa, ammoniti D’Urso, Rinaldi, Maita, Signorini, Furlan. Espulsi per doppia ammonizione Rinaldi al 36’ p.t. Maita al 18’ s.t. e Signorini al 30’ s.t. Angoli 6-3 per la Viterbese