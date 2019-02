La Viterbese continua a volare: a Monopoli Polidori e Rinaldi regalano tre punti playoff

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese targata Antonio Calabro non si ferma più: i gialloblù vincono 2-0 a Monopoli e trovano la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Con questi tre punti, gli uomini allenati da mister Calabro, fanno un deciso passo verso la zona playoff distante al momento cinque punti, con la Viterbese che deve recuperare ancora sei gare. Oltre al risultato però, a dare l'impressione di una squadra che gioca in piena fiducia è la prestazione sciorinata in Puglia: Sini e compagni hanno giocato un grande primo tempo; Polidori su calcio di rigore al 18' e Rinaldi con un preciso colpo di testa al 40' della prima frazione hanno incanalato il risultato nel verso giusto. Nella ripresa la Viterbese ha chiuso tutti gli spazi: sontuosi i tre difensore centrali che per la terza domenica consecutiva hanno lasciato inviolata la porta gialloblù. Migliore in campo ancora una volta l'attaccante Alessandro Polidori: con l'arrivo di Calabro, l'attaccante viterbese, sembra essersi trasformato. La Viterbese si gode i tre punti, ma già da domani si pensa nuovamente al campo: mercoledì al Rocchi sarà di nuovo campionato; a via della Palazzina arriverà la Virtus Francavilla per quella che sarà la gara del cuore del tecnico della Viterbese Calabro.S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): Pissardo; De Franco, Bastrini (33’st Mercadante), Gatti; Fabris, Zampa, Paolucci, Rota; Sounas(9’st Maimone); Mangni(22’st Berardi), Mendicino(9’st Gerardi). All.Scienza.A.S. VITERBESE CASTRENSE (3-5-2): Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini; Damiani, Baldassin(40’st Tsonev), Cenciarelli, Zerbin(18’st Coda), Mignanelli(1’st Sparandeo); Bismark(23’st Vandeputte), Polidori(23’st Luppi). All.Calabro.Arbitro: Paride De Angeli di Abbiategrasso. Assistenti: Francesco Gentileschi di Terni e Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto.Ammoniti: Bastrini, Maimone(M); Sparandeo(V).Note: recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; angoli 9-5. Spettatori totali 1515 di cui 895 abbonati e 17 da Viterbo.