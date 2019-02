La Viterbese continua a volare: al Rocchi cade il Francavilla. Il tecnico Calabro: «Ragazzi da ammirare»

Ultimo aggiornamento: 19:38

Con un gol del Marione viterbese Ngissah Bismark la Viterbese cala il poker e porta a casa la quarta vittoria consecutiva in campionato. L'1-0 maturato al Rocchi, permette ai gialloblù si saltare un ostacolo delicato come quello rappresentato da un Francavilla che ha venduto cara la pelle fin dall'inizio. Il primo tempo però, è tutto di marca Viterbese: Luppi sostituisce un Polidori acciaccato, mentre a centrocampo Baldassin siede in panchina.La Viterbese crea pericolo dalle parti della retroguardia pugliese, ma trova il vantaggio solo al 39' con Ngissah, che sfrutta al meglio un assist prezioso di Vandeputte. Nella ripresa Zerbin ha un paio di occasioni per chiudere i conti, ma il Francavilla negli ultimi venti minuti fa soffrire i padroni di casa. Alla fine la Viterbese regge e porta a casa con merito tre punti fondamentali nella corsa playoff.Soddisfatto a fine gara il tecnico Antonio Calabro. "Per me era una partita diversa: a Francavilla ho lasciato il cuore, ma oggi per la Viterbese era troppo importante vincere. Abbiamo avuto la possibilità di fare il 2-0 che ci avrebbe fatto stare più tranquilli, ma ai ragazzi fanno fatti soltanti i complimenti visto come lottano in campo".VITERBESE (3-4-1-2): Valentini; Rinaldi, Sini, Atanasov; De Giorgi (62' Coda), Cenciarelli (87' Palermo), Damiani, Mignanelli; Vandeputte (71' Tsonev); Bismark, Luppi (62' Zerbin). All. Calabro. A disposizione: Thiam, Coda, Sparandeo, Milillo, Baldassin, Coppola, Pacilli, Artioli, Molinaro.VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nordi; Pino, Marino, Caporale; Zenuni (65'Puntoriere), Folorunshuo, Vrdoljak, Pastore (65'Gigliotti), Nunzella; Partipilo, Sarao (83' Corado). All. Trocini. A disposizione: Saloni, De Luca, Cason, Monaco, Cavaliere, Tchetchoua, Mastropietro.ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano IrpinoASSISTENTI: Andrea Micaroni di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di TeramoReti: 39' Ngissah.Note: ammoniti: Sini, Nunzella, Pastore.