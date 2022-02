Sabato 12 Febbraio 2022, 05:00

Nuova coppia d'attacco per la Viterbese, problemi in difesa per il Teramo. La delicatissima sfida salvezza di domani allo stadio Enrico Rocchi è anche questo. Vista la squalifica di Alessandro Polidori, la Viterbese si presenterà domani in avanti con la coppia formata da Volpicelli e Bianchimano che ha funzionato benissimo nella seconda parte di gara domenica scorsa a Pesaro. Problemi soprattutto in difesa per il Teramo invece. La squadra abruzzese dovrà fare a meno infatti dei due infortunati Niccolò Bellucci e Roberto Furlan, oltre che dello squalificato Codromaz. Viste le remote possibilità che venga schierato dall'inizio lo svincolato Iacoponi, a questo punto gli unici due difensori a disposizione del tecnico Federico Guidi sono Pinto e Soprano.

La squadra abruzzese aveva convinto domenica scorsa con la Lucchese schierandosi con la difesa a tre ma, viste le numerose assenze nel reparto arretrato, probabilmente il Teramo opterà per una retroguardia a quattro schierando i due difensori disponibili come coppia centrale.

La partita di domani e anche la gara degli ex. Non c'è infatti solo Domenico Mungo, arrivato negli ultimi istanti del calciomercato proprio dalla squadra abruzzese e che domani potrebbe trovare una maglia da titolare. Come collaboratore tecnico della società biancorossa c'è infatti Maurizio Manfra, capitano della Viterbese alla fine degli anni '80 che vinse il campionato di Promozione, e direttore sportivo dei gialloblù ai tempi della Serie D una decina di anni fa. Il direttore generale del Teramo è poi Gigi Coni, molto conosciuto nell'ambiente del calcio viterbese avendo militato con le maglie di Nepi e Flaminia Civita Castellana.

Le partite tra Viterbese e Teramo sono state sempre molto sentite da entrambe le tifoserie. Delle undici occasioni in cui le due formazioni si sono incontrate allo stadio Enrico Rocchi, la Viterbese è riuscita ad aggiudicarsi la posta in palio per sette volte. Le vittorie del Teramo allo stadio Enrico Rocchi sono state però sempre molto cocenti per il popolo gialloblù, perché arrivate nei minuti finali. Completamente diversa invece quella giunta nell'ultima giornata di andata del campionato 2003-2004, quando sovvertendo ogni pronostico il Teramo si impose allo stadio Rocchi per 4-2 andando al riposo già sul 4-0 grazie ad una tripletta dell'attaccante della Nuova Caledonia, Vincent Taua.

Dopo la partita di domani, la Viterbese giocherà mercoledì in trasferta a Grosseto nel turno infrasettimanale e poi dovrà affrontare la domenica seguente la capolista Modena ancora allo stadio Enrico Rocchi. Questa partita, inizialmente programmata per le 17,30, è stata anticipata alle 14,30.