Sabato 17 Dicembre 2022, 06:05

La Viterbese si prepara alla delicatissima trasferta di domani a Francavilla, con alcune variazioni rispetto all’undici di domenica scorsa. Mentre un altro ex gialloblù, lanciato nel calcio che conta proprio dalla società di via della Palazzina, arriva in nazionale. Visto l’infortunio di Alessandro Marotta arrivato domenica scorsa, domani Alessandro Polidori si appresta a guidare l’attacco gialloblù.

La punta, andata in rete proprio nel turno precedente contro la Turris, può permettere alla Viterbese di giocare più in profondità. Oltre a Marotta e allo squalificato Volpicelli, non partono per la Puglia nemmeno Monteagudo, Simonelli e Nesta. Nessuno di loro ce l’ha fatta a recuperare dai rispettivi infortuni. Per questo sono stati convocati tre giocatori della Primavera.

Si tratta del centrocampista Christian Spolverini e dei due attaccanti Alessandro Bersaglia e Adrian Meola. Sicuramente la squadra dovrà fare più attenzione sulle palle inattive, visto che questo è stato uno dei talloni d’Achille dall’inizio della stagione. In porta rientra l’estremo difensore Ermanno Fumagalli, che ha scontato il turno di squalifica. Intanto Federico Baschirotto, attualmente al Lecce, è stato convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per lo stage che la nazionale italiana effettuerà a Coverciano la prossima settimana dal 20 al 22 dicembre.

Baschirotto era arrivato alla Viterbese nell’estate del 2019, contemporaneamente all’avvento del presidente Marco Romano che lo aveva prelevato dal Carpaneto in Serie D. Dopo un buon campionato in crescendo, è esploso nella seconda stagione in gialloblù grazie anche all’intuizione di Roberto Taurino, che lo ha schierato come fluidificante a destra. In un campionato che la Viterbese aveva iniziato con molte difficoltà, proprio Baschirotto fu uno dei protagonisti di una rimonta che portò la squadra gialloblù ad ottenere la salvezza matematica con quattro giornate di anticipo.

Nell’estate 2021, la Viterbese lo ha ceduto al l’Ascoli in Serie B, da dove il Lecce lo ha prelevato all’inizio di questa stagione. Dopo Fabio Liverani, convocato da Giovanni Trapattoni nei primi anni duemila, un altro ex gialloblù torna quindi a vestire la maglia azzurra.