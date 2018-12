La Viterbese chiude il 2018 con il botto: 2-0 alla Sicula Leonzio, primo successo in trasferta

Ultimo aggiornamento: 18:53

Il tappo è saltato e la Viterbede chiude il 2018 con un brindisi anticipato. I gialloblù vincono 2-0 in casa della Sicula Leonzio e incassano la prima vittoria esterna della stagione. Con sette gare ancora da recuperare, per la compagine allenata dal tecnico Stefano Sottili si aprono nuove prospettive, in vista del 2019 che si aprirà il 16 gennaio, quando al Rocchi arriverà la Reggina (recupero della terza giornata del girone d'andata).In Sicilia la Viterbese ha meritato la vittoria: nel primo tempo i gialloblù hanno controllato il match, respingendo le folate della Sicula guidata dalle geometrie di Maza e la forza offensiva di Ripa. Nella ripresa la Viterbese ha sbloccato il punteggio: al 54' rigore realizzato da Pacilli, mentre nella ripresa al 78', Polidori realizza un gol da rapinatore d'area che chiude la sfida. Per la Viterbese sesto risultato utile consecutivo con la classifica che dice 15 punti, ma con il 2018 che si chiude al meglio e lascia sperare in un anno nuovo con i colori gialloblù protagonisti.SICULA LEONZIO (4-3-2-1): Narciso; M. Esposito, De Rossi, Aquilanti, Squillace; Marano, G. Esposito (66' Cozza), D'Angelo (66' Vitale); Gammone, Sainz-Maza; Ripa. A disp.: Polverino, Brunetti, Talarico, Petta, Palermo, De Felice, Russo. All. Torrente.VITERBESE (4-3-2-1): Forte; De Giorgi, Sini, Rinaldi, De Vito; Damiani, Palermo, Baldassin; Bismark (63' Vandeputte); Pacilli (73' Zerbin), Saraniti (73' Polidori). A disp.: Micheli, Schaeper, Messina, Atanasov, Milillo, Perri, Artigli, Bovo, Cenciarelli. All. Sottili.ARBITRO: Cascone di Nocera (Piedipalumbo-Festa)Reti: 54' Pacilli, 78' Polidori.