Viterbese tra Casertana e mercato. Tornerà a gennaio la campagna acquisti di riparazione e il presidente Marco Romano sta cercando un consulente che possa assicurare colpi importanti per rafforzare la squadra, dopo l'addio a Franco Zavaglia di circa un mese fa. Il numero uno di via della Palazzina ha incontrato Mauro Facci con cui aveva già lavorato a Livorno. Facci ha già una grande esperienza nell'ambiente. Marco Romano è stato infatti presidente della società labronica nella stagione 2017-18 quando il Livorno vinse il campionato di Serie C dove gareggiava anche la Viterbese, assicurandosi la promozione in Serie B. Mauro Facci era il direttore sportivo del Livorno quando abbiamo vinto il campionato - conferma Romano - ed è venuto a trovarmi. È una persona seria". Al momento ancora non c'è nulla comunque che possa far presagire un arrivo imminente di Facci a via della Palazzina . "Vediamo" ha precisato Romano. La Viterbese continua a preparare la delicatissima gara di domani in Campania. Dopo gli ultimi guai fisici, in attacco Mamadou Tounkara dovrebbe esserci. Il recupero dell'ex Lazio appare fondamentale per la Viterbese, dato che negli ultimi tempi Tounkara ha saputo assicurare gol e buone prestazioni. In difesa sarà piuttosto difficile sostituire lo squalificato Mbende, che finora era stato sempre schierato in tutte le partite di campionato ed aveva sempre assicurato un rendimento di tutto rilievo . Al suo posto potrebbe essere impiegato nuovamente Ferrani, che ha disputato la sua ultima partita da titolare contro il Palermo. Gli avversari di domani della Viterbese avranno comunque problemi di formazione ben più rilevanti. Sarà una Casertana a ranghi ridotti infatti. La squadra campana, che ha rotto il digiuno casalingo solo nell'ultimo turno giocato contro il Monopoli due settimane fa, dovrà fare a meno dei sette giocatori colpiti dal Covid. Le assenze riguardano un po' tutti i reparti, ma c'è di più. La Casertana dovrà infatti far fronte anche all'assenza dei due difensori squalificati Dramate Konate e Fabrizio Buschiazzo. Entrambi facevano parte del pacchetto centrale titolare della retroguardia rossoblù. A questo punto il tecnico della Casertana sarà costretto a mettere in campo una formazione estremamente rimaneggiata, è anche probabile che per la partita di domani vengano chiamati un paio di elementi dalle giovanili per avere un maggior numero di soluzioni in panchina. La partita non può essere rinviata in quanto la Casertana raggiunge comunque il numero minimo di 13 elementi, compreso un portiere, da poter schierare. La squadra campana non può nemmeno chiedere il posticipo della partita, perché ha già utilizzato il solo slot a disposizione. Che viene concesso a tutte le squadre per chiedere un rinvio, in occasione del recupero sul campo del Bisceglie che era in programma lo scorso mercoledì.

