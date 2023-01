Mercoledì 11 Gennaio 2023, 08:24

La Viterbese punta un centrocampista di categoria, che possa essere già disponibile per la partita di domenica prossima, contro il Messina. Non è partita la trattativa con il Foggia per l’arrivo del giocatore ghanese classe ‘96 Moses Odjer, ma il direttore sportivo gialloblu Oscar Magoni è in contatto in queste ore con un centrocampista che potrebbe raggiungere Viterbo già nei prossimi giorni.

Il nuovo giocatore potrebbe quindi costituire un valore aggiunto in vista dello spareggio salvezza, in programma domenica prossima alle 17,30 allo stadio Enrico Rocchi. Per quello che riguarda l’arrivo di un difensore, Magoni è invece in contatto con diversi profili ma questa operazione dovrebbe chiudersi negli ultimi dieci giorni di calciomercato. Per il momento, a parte il portiere Ermanno Fumagalli passato al Messina, e che la squadra gialloblù si troverà di fronte da avversario proprio nello scontro salvezza di domenica, la società non ha previsto altre uscite. Anche in questo caso, le prime partenze potrebbero arrivare nel corso della settimana prossima.

Intanto proprio contro i siciliani rientrerà Il centrocampista Simone Andreis, che era assente sabato scorso ad Andria a causa di un turno di squalifica. Proprio ieri il giudice sportivo ha invece fermato per un turno il difensore Daniel Semenzato e il centrocampista Malick Mbaye. Il difensore Semenzato è stato squalificato per recidività in ammonizione, mentre Mbaye a causa dell’espulsione arrivata per doppio giallo a un quarto d’ora dalla fine, nella gara di sabato scorso.

Una multa di 500 euro è stata inflitta invece all’attaccante Emilio Volpicelli con la seguente motivazione: ”Per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, al termine della gara, al rientro della squadra nel suo spogliatoio, colpiva violentemente la porta di ingresso in corrispondenza del pannello superiore in plastica, danneggiandolo, come da documentazione fotografica”. L’attaccante, tornato agli ottimi livelli della stagione scorsa, e anche tra i migliori in campo sabato in Puglia, nel secondo tempo della gara contro l’Andria ha colpito una clamorosa traversa, con un tiro scagliato da centrocampo frutto di uno splendido gesto balistico.

Alcuni minuti dopo Volpicelli si è visto poi ribattere sulla linea, da un difensore avversario, una conclusione a botta sicura. Oltre che su una maggiore condizione dei nuovi arrivati, alcuni dei quali avevano però già destato una buona impressione sabato scorso all’esordio, in vista di domenica prossima la Viterbese potrà far conto anche su alcuni rientri importanti, quali D’Uffizi e Mungo.