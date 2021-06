Manovre di mercato importanti tra Viterbese e Frosinone in vista della prossima stagione. Trattative in corso per far tornare in gialloblù l'attaccante Michele Volpe, Il centrocampista Andrea Enrico, oltre al difensore Riccardo Baroni. La società di via della Palazzina pensa a rinforzarsi per disputare la prossima stagione da protagonista e vuole riportare a Viterbo due elementi che avevano fatto benissimo due stagioni fa oltre a un difensore di prospettiva. Classe 1997, Michele Volpe ha disputato due stagioni fa con la maglia gialloblù il suo campionato migliore segnando 10 gol in 20 presenze senza calciare rigori.

È rimasta nel cuore di tutti i supporters gialloblù, la sua corsa con cui ha attraversato tutto il campo per andare ad esultare sotto la curva dei tifosi della Viterbese dopo aver segnato il gol del momentaneo pareggio contro la Ternana allo stadio Liberati lo scorso 26 novembre del 2019. La stagione scorsa non è stata fortunata per Volpe, che si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico dopo essere tornato al Frosinone la scorsa estate. Nella seconda parte della stagione è andato poi a giocare con il Catania, dove però ha trovato poco spazio. Un ritorno a Viterbo, dove si era mostrato un attaccante completo potrebbe rappresentare così una situazione ideale per l'attaccante.

Dopo l'ottimo campionato di due stagioni fa con la maglia gialloblù, nemmeno Andrea Errico è riuscito a ripetersi in questo campionato con la maglia dell'Avellino. Il centrocampista classe 1999 cresciuto nel Savio, ma anche lui di proprietà del Frosinone, può giocare sia come quinto nel centrocampo a cinque e sia come trequartista dietro le due punte. Potrebbe essere quindi una pedina fondamentale nello scacchiere del nuovo tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto, che spesso preferisce giocare con una mezza punta dietro i due attaccanti. Con la maglia della Viterbese due stagioni fa, Andrea Errico aveva messo insieme 25 presenze guadagnandosi anche la convocazione nella Nazionale Under 20. Essendo un classe 1999 potrebbe inoltre far parte ancora della batteria degli under.

Classe 1998, Riccardo Baroni è cresciuto invece nella Primavera della Fiorentina, ed è un difensore centrale che ha già fatto esperienze importanti in Serie C con le casacche di Virtus Entella, Lucchese e Siena giocando sempre nel girone A. Proprio due stagioni fa, con la casacca del Siena, è stato allenato dal nuovo tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto che lo ha schierato molto spesso nonostante la sua giovane età. Nell'ultimo campionato con la maglia del Frosinone è stato fermato da un infortunio.