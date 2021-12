Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:20

Si saprà solamente dopo il 2 gennaio se la partita tra Viterbese e Imolese, valida per la seconda giornata del girone di ritorno, sarà rinviata o meno a causa dei 18 casi positivi al Covid nella compagine romagnola. Intanto la Viterbese blinda la porta e, dopo l'incontro delle scorse ore tra il presidente Romano e i dirigenti gialloblù con l'entourage dell'estremo difensore Ermanno Fumagalli, ha praticamente trovato l'accordo per il trasferimento in gialloblù dell'esperto portiere classe 82. ù

Per l'esordio o meno in maglia gialloblù di Fumagalli, che ha alle spalle una lunga militanza in Serie C, bisognerà però aspettare l'esito dei nuovi tamponi a cui si sottoporranno i giocatori dell'Imolese. I 18 casi positivi riguardano i test a cui i giocatori della formazione romagnola si sono sottoposti alla vigilia di Natale. Proprio per questo motivo, quindi, la società rossoblù in questo periodo ha sospeso gli allenamenti almeno fino all'inizio della settimana prossima.

Dopo il 2 gennaio i componenti del gruppo squadra che erano risultati positivi effettueranno un nuovo tampone e da lì si deciderà se rinviare o meno la partita di sabato 8 gennaio che rimane un crocevia fondamentale nella lotta alla salvezza da parte della Viterbese. L' emergenza Covid è comunque costantemente monitorata anche in casa Viterbese, visto che anche la società di via della Palazzina ha denunciato 4 casi positivi l'altro ieri in seno al gruppo squadra. Per ottenere la salvezza il sodalizio del presidente Marco Romano spera nell'apporto del nuovo direttore sportivo Mariano Fernandez che sarà anche una sorta di consigliere del tecnico Francesco Punzi.

Proprio durante la sua presentazione, il nuovo dirigente della Viterbese non ha escluso la possibilità che la squadra nel corso delle partite di questo girone di ritorno possa cambiare anche modulo. Il fatto di fossilizzarsi troppo sul 4-3-3 senza modificare il proprio schieramento in base anche alle esigenze delle varie partite, è stato infatti una dei talloni d'Achille della Viterbese in quest'ultimo periodo. Un altro dei lati negativi della gestione di Francesco Punzi è stata costituita anche dai pochi cambi che il tecnico ha effettuato durante la ripresa, al contrario invece di molte delle avversarie che proprio grazie alle sostituzioni hanno cambiato la partita a proprio favore. Si spera che con l'arrivo dei nuovi rinforzi il tecnico possa avere più alternative da poter adottare. Già l'ingaggio di un portiere esperto come Fumagalli, contribuirà a dare più compattezza e sicurezza ad un reparto difensivo che in questa prima parte di campionato ha commesso molti errori che sono costati punti pesanti.