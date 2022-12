Giovedì 29 Dicembre 2022, 04:40

La Viterbese non si priverà del suo capitano, mentre il giovane classe 2000 Giuseppe Montaperto, ex Teramo e Cerignola ieri era già a Viterbo. Nelle ultime ore il difensore e capitano gialloblù Luca Ricci era stato accostato al Potenza e quindi come uno dei possibili partenti nel mercato di gennaio ormai alle porte. La società gialloblù fa sapere però che il capitano non si muoverà da Viterbo.

Proprio Ricci, che le ultime settimane è stato fregiato anche della fascia di capitano, nelle recenti gare è stato uno dei migliori tra i giocatori gialloblù andando tra l'altro in rete a Francavilla e scendendo in campo venerdì scorso contro il Giugliano seppur non fosse in buone condizioni fisiche assicurando però un buon rendimento durante la partita contro i campani. Tra l'altro, dopo l'infortunio di Filippo Marenco, che è stato operato qualche giorno fa al maxillo facciale e che tornerà solamente tra circa un mese, la difesa al momento è ridotta ai minimi termini.

La società gialloblù sembra intenzionata a tenere anche Alessandro Marotta, attualmente out, dopo l'infortunio arrivato in occasione della partita casalinga contro la Turris di metà dicembre. Intanto ieri ha già raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra il centrocampista offensivo Giuseppe Montaperto classe 2000. La scorsa stagione a Teramo, il giocatore è stato impiegato anche come esterno del tridente offensivo. Sono attesi per martedì 3 gennaio gli altri due papabili nuovi acquisti quali Il centrocampista Mario Rabiu e il portiere Daniel Offredi. Finora Mario Rabiu ha disputato la sua migliore stagione con il Modena in Serie D con il quale ha poi ottenuto la promozione in Serie C.

Sempre per il 3 gennaio, la Viterbese dovrebbe chiudere con almeno altri tre nuovi innesti in modo che gli ultimi arrivati possano essere già a disposizione in occasione della ripresa del campionato del prossimo 7 gennaio che vedrà la squadra gialloblù di scena sul terreno di gioco della Fidelis Andria in un delicatissimo scontro salvezza. Dopo la partita contro i pugliesi, la Viterbese sarà chiamata a disputare tra le mura amiche un altro scontro diretto molto importante nella lotta per non retrocedere contro il Messina attualmente ultimo in classifica.

Proprio in questa occasione, la squadra gialloblù potrebbe trovarsi di fronte un suo ex allenatore. Tra i papabili per sedere sulla panchina del Messina c'è infatti anche Valerio Bertotto, che guidò la Viterbese nella parte iniziale della stagione 2017-18 prima di venire esonerato dopo la sconfitta nella partita interna contro il Monza. Intanto, dopo la partita dello scorso 23 dicembre allo stadio Enrico Rocchi contro il Giugliano, il Giudice sportivo ha squalificato fino al prossimo 10 gennaio e inflitto una multa di 500 euro all'amministratore unico della società gialloblù Giuseppe Capozzoli e al direttore sportivo Oscar Magoni. Una giornata di stop è arrivata anche per il centrocampista Simone Andreis.