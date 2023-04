La viterbese Beatrice Cecchini ai campionati di economia

Bravi studenti. Ai campionati italiani di economia e finanza, a rappresentare il Lazio in finale, ci sarà Beatrice Cecchini, studentessa dell'Istituto superiore "Giuseppe Colasanti" di Civita Castellana.

La ragazza, residente a Parco Falisco (frazione di Fabrica di Roma) è iscritta al quarto anno dell'indirizzo Economico della scuola e viaggia con una media di voti vicina al nove.Cecchini si è laureata campionessa regionale ai primi di aprile e per questo rappresenterà il Lazio a Milano, nelle finali del 4 e 5 maggio.

Per l'istituto Colasanti, che nelle edizioni 2021-2022 ha conquistato due secondi posti regionali, quest'anno è l'occasione buona per salire anche su un gradino del podio nazionale. Anche se per scaramanzia nessuno lo dice, nell'istituto sono in tanti a sperare in questo traguardo.

«Già è stata una bella soddisfazione aver ottenuto il pass per Milano - dice la studentessa - e partecipare alla fase conclusiva mi riempie di orgoglio. Per cui tutto quello che arriva in più sarà ben accetto. La soddisfazione maggiore è stata per papà Riccardo e mamma Barbara, loro sono i più felici in questo momento. E capisco il loro orgoglio: mi hanno trasmesso ancora più sicurezza. Sarà una bella esperienza, di questo ne sono certa, che mi aiuterà a migliorare le mie conoscenze personali».L'ambizione di Cecchini è quella di diventare medico. «L'idea è quella di iscrivermi a medicina dice appena terminato questa sessione di studi, perché quella laurea è il mio obiettivo principale».

All'istituto di via Petrarca i professori la descrivono come una ragazza dolcissima e agguerritissima, che conta tante amicizie ed è molto collaborativa in classe. Quindi anche un esempio per gli altri studenti.La prova che dovrà affrontare a Milano comprende 25 quesiti a risposta multipla è avrà a disposizione un'ora di tempo per rispondere. Ad accompagnarla sarà la professoressa Gianna Cingolani. Naturale che l'intero istituto scolastico tifi per lei.