La Viterbese batte 4-1 il Montalto in amichevole: doppietta per Polidori. Sul mercato ore calde per due arrivi.

di Marco Gobattoni

Bella Viterbese nell’amichevole contro il Montalto. I gialloblù vincono 4-1 grazie alla doppietta di Polidori e alle marcature di Milillo e Palermo. Per il Montalto in gol su rigore il difensore Giulietti. Queste però sono ore caldissime anche sul fronte mercato: Gonzalez e Eusepi sembrano essere molto vicini a vestire la maglia della Viterbese. In queste ore il diesse Magalini è a Milano per cercare di chiudere le due trattative. Nelle prossime ore ci saranno novità definitive. La Viterbese tornerà in campo domenica prossima quando a Grotte di Castro arriverà la Pianese compagine toscana che milita in serie D.

Giovedì 23 Agosto 2018



