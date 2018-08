La Viterbese batte 3-0 l'Orvietana in amichevole e si prepara allo sprint finale sul mercato.

di Marco Gobattoni

Buon test per la Viterbese che batte 3-0 in amichevole l'Orvietana e chiude un'altra settimana di lavoro. Il match giocato al Luigi Muzi di Orvieto si è rivelato un utile allemanto per la compagine allenata dal tecnico Giovanni Lopez che ha superato la formazione umbra, che nella prossima stagione giocherà il campionato di Eccellenza della propria regione. Nel primo tempo, due autoreti di Lispi al 31' e al 40', hanno consentito alla Viterbese di chiudere sul doppio vantaggio. Un doppio vantaggio arrotondato al 49' della ripresa dalla firma di Roberti. Nella prima frazione di gioco, Lopez ha dato spazio a chi finora ha giocato di meno come il giovane portiere Schaeper. In campo dal primo minuto anche Messina, Otranto e il giovane attaccante di belle speranze Svidercoschi, con il difensore Sini che ha sfruttato l'occasione per mettere minuti nelle gambe. Nella ripresa tutti in campo, ad eccezione di Palermo, Forte e l'ultimo arrivato Bovo. Qualche minuto in campo anche per il giovane attaccante ex Avellino Molinaro. Questa però per la Viterbese, sarà una settimana importante anche in chiave mercato: lo stop alle trattative, salvo proroghe, è fissato per sabato alle ore 12. Con Jefferson ormai del Monza, i gialloblù cercano il grande colpo in attacco: Andrea Saraniti, Claudio Santini e Umberto Eusepi sono i tre nomi caldi. Un altro arrivo importante potrebbe esserci nel ruolo del trequartista: in pole sempre Costa Ferreira del Lecce. Giovedì intanto nuova amichevole per Rinaldi e compagni: a Grotte di Castro arriva il Montalto, compagine viterbese che nella prossima stagione militerà in Eccellenza.

