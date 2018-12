La Viterbese batte la Paganese e trova il quinto risultato utile consecutivo. Domenica in Sicilia ultima del 2018

La Viterbese fa centro, non entusiasma ma conquista sul suo campo tre punti fondamentali verso la risalita in classifica nel girone C della serie C.



Il risultato finale di 2-1 ha visto i gialloblù che hanno creato molto, ma sofferto fin troppo troppo contro il fanalino di coda del campionato. In gol Saraniti, al primo centro stagionale, e Ngissah Bismark che al 75’ ha riportato avanti la Viterbese dopo il pari degli ospiti di Cesaretti.



Domenica in Sicilia, contro la Sicula Leonzio, ultima partita del 2018 con la quale Rinaldi e compagni chiuderanno il girone di andata.





