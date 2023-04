La Viterbese batte 2-1 il Francavilla ma non basta. I gialloblù sono retrocessi in D, ma sperano nei due punti

Polidori e Marotta regalano tre punti alla Viterbese, ma al momento, non bastano per evitare la retrocessione diretta in serie D. I gialloblù, complice la sconfitta della Fidelis Andria a Latina, agganciano il penultimo posto ma la vittoria del Monterosi ad Avellino spedisce la formazione allenata da Giovanni Lopez a meno nove dal quint'ultimo posto; una distanza che da regolamento non fa dispuntare il play-out tra la quint'ultima e la penultima. La speranza è legata al ricorso per riavere indietro i due punti tolti per il mancato versamento dell'irpef relativo ai mesi di settembre e ottobre. Per lo stesso motivo è stato penalizzato anche il Monterosi che si trova nella stessa condizione della Viterbese. Il ricorso verrà discusso la prossima settimana visto che i play-out si giocheranno con la gara d'andata sabato 6 maggio. Contro il Francavilla, assente in tribuna il presidente Marco Arturo Romano, i gialloblù ci mettono il cuore: vanno in vantaggio con Polidori e vengono raggiunti da Coccia. a risolvere tutto ci pensa Marotta che regala i tre punti della, flebile, speranza.

VITERBESE (3-4-1-2) Bisogno 6,5, Riggio 6, Ingegneri 6, Monteagudo 6,5; Nesta 6,5 (34' s.t. Pavlev 6), Semenzato 6, Rabiu 6(25' s.t. Mastropietro 6,5), Devetak 6 (39' s.t. Ricci 6); D'Uffizi 7 (25' s.t. Mbaye 6); Polidori 6,5, Marotta 8,5. A disp. Dekic, Marenco, Barillà, Capparella, Montaperto. All. Fabio Levacovich (Lopez squalificato)

FRANCAVILLA (3-4-2-1) Romagnoli 6; Idda 6 (34' s.t. Solcia s.v.), De Marino 6 (25' s.t. Caporale 6), Minelli 6,5; Pierno 5,5 (25 s.t. Carella 6), Risolo 6, Di Marco 5,5 (7' s.t. Cisco 7), Macca 6; Murilo 6,5, Maiorino 6; Patierno 6,5. A disp. Milli, Avella, Manarelli, Prinelli, Barrotta, Yakubiv. All. Antonio Calabro

ARBITRO Paride Tremolada di Monza

RETI 19' s.t. Polidori, 29' s.t. Cisco, 32' s.t.

NOTE spettatori circa 1000. Ammoniti Marotta, Di Marco, Murilo e Mastropietro Angoli 4-3 per la Viterbese.