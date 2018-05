La Viterbese batte 1-0 il Pontedera e venerdì prossimo ritroverà i toscani nel primo turno dei playoff

di Marco Gobattoni

Alla Viterbese basta una rete di Celiento al 21' del primo tempo per battere 1-0 il Pontedera e chiudere la stagione regolare al quinto posto nel girone A del campionato di serie C. Un quinto posto che consentirà alla compagine allenata dal tecnico Stefano Sottili, di giocare il primo turno playoff, ed eventualmente anche il secondo, tra le mura amiche e con due risultati a disposizione su tre. L'avversario del primo turno, in programma venerdì prossimo al Rocchi con orario ancora da definire, sarà proprio il Pontedera che ha chiuso il campionato appaiato alla Pistoiese e alla Giana Erminio. In virtù della classifica avulsa però, i toscani chiudono all'undicesimo posto e come detto, saranno gli avversari dei gialloblù nei playoff. Il match giocato al Rocchi è stato condizionato dai risultati provenienti dagli altri campi: con la Lucchese sotto 3-0 in casa, per il Pontedera il rischio di essere estromesso dai playoff è stato cancellato e nella ripresa i ritmi del match sono crollati. Più vivace e interessante, soprattutto in chiave playoff, la prima parte di gara giocata sotto un violento acquazzone. Celiento al 21' trova il gol con un potente destro da fuori area, mentre Iannarilli deve compiere due parate plastiche per respingere le conclusioni velenose di Pinzauti e Rossini. Appuntamento a venerdì, quando tensione e posta in palio saranno sicuramente più alte.



Viterbese (4-3-3): Iannarilli; Celiento, Rinaldi (18′ s.t. Sini), Atanasov, Peverelli; Baldassin, Benedetti, Cenciarelli ( 33′ s.t. Di Paolantonio); Vandeputte (23′ s.t. Ngissah), Jefferson (23′ s.t. De Sousa), Calderini.

Panchina: Pini, Micheli, Mendez, Mbaye, Zenuni, Sanè, Pandolfi, Mosti.

All. Sottili.

Pontedera (3-5-2): Biggeri; Frare (30′ s.t. Ferrari), Rossini, Risaliti; Posocco (23′ s.t. Tofanari), Calcagni, Caponi, Gargiulo (10′ s.t. Raffini), Corsinelli (23′ s.t. Romiti); Grassi, Pinzauti (23′ s.t. Maritato).

Panchina: Marinca, Vettori, Borri, Spinozzi, Pandolfi, Benassai.

All. Maraia.

Reti: 21′ Celiento.

Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona.



Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:53



