La Viterbese si conferma squadra da trasferta. Sul campo del Catanzaro, la squadra allenata da Roberto Taurino ha collezionato il quattordicesimo punto lontano dalle mura amiche mentre, sul proprio terreno di gioco, la formazione gialloblù ha collezionato solamente due pareggi,una vittoria e ben sei sconfitte. Il tecnico gialloblu Roberto Taurino è rimasto molto soddisfatto della prova offerta dei suoi ragazzi nella prosecuzione della partita a Catanzaro, che era stata sospesa causa nebbia, lo scorso 10 gennaio all’inizio del secondo tempo ed è ripresa proprio dal minuto in cui era stata interrotta. “Sono stati quaranta minuti intensi - ha detto il tecnico gialloblù - e sono soddisfatto della partita disputata dalla squadra. Non siamo scesi in campo per cercare il punticino, ma abbiamo provato a vincerla. A parte l’occasione di Baschirotto nel finale, abbiamo avuto anche un’ottima opportunità all’inizio con Salandria e poi anche con Murilo. Abbiamo sofferto soprattutto sui calci piazzati, ma questo c’era da aspettarselo dato che loro sono comunque una squadra molto strutturata”. Buone notizie arrivano anche dalla retroguardia, che ha lasciato spesso gli attaccanti avversari in fuorigioco giocando più alta “Su questo aspetto che stiamo lavorando” ha detto il tecnico. Già da ieri la squadra ha ripreso ad allenarsi per preparare al meglio l’altra ostica trasferta di domenica prossima sul terreno di gioco dell’Avellino. La formazione irpina ha ripreso a viaggiare in modo spedito in quest’ultimo periodo, per cui anche la gara contro i campani si presenta assai proibitiva. La Viterbese potrà contare sul rientro di Tounkara al centro dell’attacco. L’ex laziale era assente mercoledì scorso a Catanzaro a causa di un turno di squalifica, suo compagno di reparto sarà il brasiliano Murilo. “Siamo contenti per come sta lavorando e per il modo in cui si è inserito nel gruppo”. Ha detto Roberto Taurino. In attesa che si perfezioni il tesseramento di Ammari, al momento l’ex Livorno risulta essere l’unico acquisto della Viterbese in questo mercato di riparazione che terminerà lunedì prossimo. La Viterbese è sulle tracce di un difensore che potrebbe giungere nelle prossime ore, mentre ieri si allenato con la squadra l’argentino ex River Plate Ezequiel Cirigliano. Per ingaggiare un altro elemento a centrocampo la società di via della Palazzina dovrebbe prima sfoltire, l’unico giocatore che ha avuto richieste è stato però Nicholas Bensaja che piace alla Lucchese. Difficilmente, però, la società di via della Palazzina si libererà dell’ex Imolese che al momento sembra essere il centrocampista più in forma della squadra. Per ingaggiare Cirigliano potrebbe fare però uno sforzo senza cedere nessuno in questo reparto. Tornando al difensore, la Viterbese era interessata ad Erasmo Mulè della Juve Stabia. Nelle ultime ore il centrale è finito anche nel mirino del Potenza.

