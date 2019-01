La Viterbese in attesa del campo si tuffa sul mercato: Roberti se ne va e a centrocampo grandi manovre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese riprenderà ad allenarsi l'8 gennaio in vista del tour de force che dal prossimo 16 gennaio vedrà i gialloblù in campo, praticamente ogni tre giorni. Intanto però, il 3 gennaio scorso, ha alzato il velo la sessione di mercato invernale. In via della Palazzina non ci saranno le portegirevoli, ma qualche operazione di qualità verrà fatta. Intanto in uscita c'è da registrare la partenza dell'attaccante Fabrizio Roberti che ripartirà dal Taranto in serie D. Anche un primo arrivo, con il giovane terzino Nadir Zortea che sbarca nella Tuscia dalla primavera dell'Atalanta. Per i movimenti più pesanti però, ci sarà da attendere ancora qualche giorno: in uscita a centrocampo c'è da Andrea Bovo, tentato da Potenza e Virtus Francavilla. Con Bovo partente la Viterbese di butterebbe su profili importanti: Radoslav Tsonev e Luca Di Matteo piacciono sempre, ma in queste ore sono salite le quotazioni di Carlo De Risio centrocampista centrale del Catanzaro. Piace anche Tommasso Coletti della Triestina. Fredda ma potrebbe scaldarsi la pista che porta ad un ritorno di Elio Calderini, esterno che lo scorso anno si è trovato bene con mister Stefano Sottili prima di finire in estate alla Sambenedettese. In partenza anche i giovani Matteo Perri e Sebastiano Svidercoschi.