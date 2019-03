La Viterbese attacca, ma non sfonda: contro il Monopoli finisce 0-0. Calabro: «La squadra ha dato tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viterbese-Monopoli, recupero della sesta giornata del girone C del campionato di serie C, finisce 0-0. La Viterbese ha provato a vincere, il Monopoli si è difeso con ordine, provando nella ripresa il colpaccio in contropiede. Alla fine è uscito un pari che nel punteggio penalizza sicuramente di più la formazione di casa che, specialmente nel primo tempo, ha costruito tre clamorose palle gol, neutralizzate dalla bravura del portiere dei pugliesi Pissardo.Nella ripresa la Viterbese accusa un po' di stanchezza e non riesce a creare problemi ad un Monopoli che chiude il match in dieci per l'espulsione di Bastrini."Abbiamo dato tutto e per questo giro i complimenti ai ragazzi - ha detto in sala stampa l'allenatore della Viterbese Antonio Calabro - siamo un po' stanchi, ma se avessimo segnato nel primo tempo sarebbe stata un'altra gara. Pisa? Adesso ci riposiamo due giorni; poi pensiamo alla Coppa Italia".Viterbese (3-5-2): Valentini; Sini, Atanasov (82' Artioli), Rinaldi; De Giorgi, Baldassin, Palermo, Cenciarelli (46' Vandeputte), Ngissah Bismark (46' Luppi); Polidori (60' Pacilli), Zerbin (76' Molinaro). All. CalabroA disp: Thiam, Bertollini, Sparandeo, Milillo, Coppola, TsonevMonopoli (3-5-2): Pissardo; Ferrara, De Franco, Bastrini; Fabris (60' Rota), Paolucci, Scoppa, Zampa, Mercadante; Gerardi (72' Mendicino), Mangni (83' Sounas). All. ScienzaA disp: Crisanto, Mariano, Gatti, Sanzone, Mangione, Cavallari, Berardi, Maimone, Montinaro.Arbitro: Giovanni Nicoletti sezione di CatanzaroAmmoniti: Atanasov, Sini, Palermo (V), Zampa (M). Espulsi, Bastrini (M).