La Viterbese completa l'attacco con Capanni e adesso sfoglia la margherita per sistemare la difesa. Dopo l'arrivo della punta classe 2000 di proprietà del Milan, che si sta allenando a Canepina da domenica pomeriggio con i nuovi compagni, la società gialloblù non cercherà più nuovi attaccanti. Nonostante l'assenza di Mamadou Tounkara, ceduto la settimana scorsa al Cittadella in Serie B, la Viterbese al momento ha tre punte centrali quali Michele Volpe, Edoardo Tassi e Luan Capanni appunto. La società di via della Palazzina spera di risolvere nelle prossime ore alcuni problemi burocratici con il Milan così da poter tesserare il prima possibile il giocatore. In questi giorni Michele Volpe sta ancora lavorando a parte, per recuperare dopo l'infortunio della stagione scorsa, ma la Viterbese conta di riaverlo a completa disposizione al più presto. In queste ore gli sforzi della società si stanno concentrando soprattutto sul reparto arretrato. La Viterbese sta seguendo da tempo il difensore classe '89 Dario D'Ambrosio, già allenato da tecnico Alessandro Dal Canto quando siedeva sulla panchina del Siena, che però ancora non si è svincolato dalla Sambenedettese. E inoltre il contatto con l'entourage di Stefano Negro, centrale attualmente al Monza, che era già arrivato alla Viterbese nel gennaio 2020 sempre in prestito dalla società brianzola in occasione del mercato di riparazione di gennaio. Nelle ultime ore c'è stato anche un sondaggio per il montenegrino classe '94, Minel Sabotic, attualmente al Carpi ma con alle spalle anche altre esperienze in Serie C nelle fila di Albinoleffe e Pisa. Di questi tre giocatori alla fine dovrebbero arrivarne uno o anche due nel caso in cui uno dei difensori attualmente nella rosa gialloblù dovesse partire. Vincenzo Camilleri ad esempio interessa al Monterosi. Il giocatore era arrivato alla Viterbese lo scorso gennaio in prestito dalla Pistoiese, ma ha poi avuto il rinnovo automatico per un altro anno con la società gialloblù. Non è escluso anche che, se parte un difensore attualmente in rosa, la Viterbese prenda un solo nuovo giocatore e tesseri il classe '98 olandese Junior Van der Velden. Il difensore dei Paesi Bassi si sta allenando ormai da diversi giorni con la squadra gialloblù, che alla fine potrebbe essere contrattualizzarlo. In precedenza ha giocato in Olanda con l'Utrecht e il Den Bosch. La società gialloblù sta poi cercando anche un esterno di fascia destra che non faccia rimpiangere Federico Baschirotto, partito con destinazione Ascoli. Quello che è sicuro è che durante questa settimana la Viterbese cercherà di effettuerà almeno un paio di colpi in entrata, anche per la tranquillità dei tifosi che si sono piuttosto allarmati dopo le partenze di Tounkara, Bensaja e Baschirotto, appunto.