Dove eravamo rimasti? Mercoledì prossimo in occasione del turno infrasettimanale contro il Bisceglie, anticipato alle 18,30, i tifosi della Viterbese potranno tornare allo stadio. L'ultima volta che la squadra gialloblù aveva giocato con il pubblico era stato in occasione della partita contro il Potenza lo scorso 23 febbraio in un'atmosfera che già prefigurava l'esplodere della pandemia.

Intanto la squadra sta preparando alla delicatissima trasferta di domenica prossima in casa della Cavese, il tecnico Agenore Maurizi sta pensando di lanciare Emmanuel Besea dal primo minuto per dare più fisicità e quantità al proprio centrocampo. Ieri sera si è tenuta una riunione tra il presidente Marco Romano e componenti dell'area tecnica, proprio per fare il punto della situazione sulla squadra e cercare di discutere su quei correttivi che saranno necessari per evitare di perdere punti pesanti anche nelle prossime tre partite che si preannunciano fondamentali.

Tornando alla riapertura degli stadi, stando a quanto riportato nell'ultimo Dpcm, emanato lo scorso 14 ottobre, per gli eventi all'aperto sarà possibile l'ingresso di spettatori pari al 15% della capienza totale della struttura e comunque non oltre le 1000 persone. Ovviamente, anche in questo caso, saranno necessarie misurazione della febbre, mascherina e distanza di almeno un metro. Lo stadio Enrico Rocchi ha una capienza ufficiale di 3.999 posti e quindi saranno 600 al massimo i tifosi che potranno assistere alla partita di mercoledì prossimo. «In questo primo scorcio di campionato i tifosi ci sono mancati - ha detto Romano - ci è mancata la Curva Nord. Il nostro pubblico ha saputo sempre darci una spinta importante». Dopo otto mesi circa, la Viterbese avrà quindi nuovamente il suo pubblico, solo la Regione Lazio potrebbe applicare delle restrizioni al Dpcm del Governo, ma fino a questo momento non sono arrivate comunicazioni in via della Palazzina. La Viterbese è stata la prima società del girone meridionale ad attivarsi dopo il via libera, al Nord già alcune società come il Novara o la FeralpiSalò hanno giocato davanti ad un pubblico ridotto. Probabilmente, nei prossimi giorni anche le altre società si attiveranno. Proprio oggi è attesa anche una comunicazione della Regione Campania proprio sulla possibilità di concedere il via libera o meno.

La Viterbese è comunque molto attiva anche fuori dal campo, il presidente Romano, alcuni calciatori e il responsabile dell'Area Marketing Giuseppe Capozzoli si sono recati ieri sera presso i locali di Autocentri Balduina a Viterbo per rinnovare la propria collaborazione con l'azienda che sarà main sponsor della squadra per questa stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA