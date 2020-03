© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese si avvicina all'atipico derby con il Rieti a porte chiuse di domani sera con il solo dubbio legato alla disponibilità o meno di Michele Volpe. C'è ottimismo per Besea mentre le condizioni della punta, che ha subito un duro colpo domenica scorsa nei primi minuti della partita con il Rende, verranno valutate ancora oggi. Dopo i problemi delle settimane scorse, torna ad essere affollato anche il centrocampo grazie ai rientri di Antezza e De Giorgi che hanno scontato il turno di squalifica. Continua ad acquistare condizione anche Andrea De Falco, il regista domani potrebbe essere presente sul terreno di gioco dal primo minuto. In questo caso, con un centrocampo formato da diversi over, potrebbe trovare nuovamente una maglia da titolare in porta il giovane Tommaso Vitali.Il Rieti, ultimo in classifica, viene da cinque sconfitte consecutive. I sabini, inoltre, non vincono una partita lontano dalle mura amiche dallo scorso 27 ottobre quando si imposero sul campo della Cavese e hanno ottenuto l'ultima vittoria il 26 gennaio quando sconfissero in casa la Casertana. Il tecnico Bruno Caneo, che esordì sulla panchina sabina proprio in occasione della partita che nel girone d'andata il Rieti vinse a sorpresa contro la Viterbese, dovrà fare a meno di tre uomini importanti a difesa e a centrocampo quali Tiziano Tiraferri, Alessandro Celli ed Enrico Zampa. In compenso rientra però, dopo un lungo infortunio, Alessandro Marchi, giocatore tra i migliori del Rieti. I sabini credono ancora di potersi salvare tramite i playout e sperano di riprendere il discorso con la vittoria proprio nella gara di domani. Nonostante un pronostico sempre contrario, il Rieti ha infatti sempre vinto le ultime tre partite dove le due squadre si sono affrontate in Serie C. Proprio il rocambolesco e inaspettato 4-2 della gara d'andata pesa ancora ai gialloblù.Domani si gioca ma, a tenere banco, è la decisione di far giocare le squadre a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile dopo il decreto del Governo in seguito all'emergenza sanitaria a livello nazionale. Il presidente gialloblù Antonio Romano ha chiesto che il Governo aiuti le società con il credito di imposta e che prenda in considerazione le misure per la defiscalizzazione chieste già dalla Lega Pro nei mesi scorsi.La Viterbese intanto ha prolungato fino al 2022 il contratto per il centrocampista classe 2000 Marco Simonelli, che quest'anno si è ritagliato uno spazio importante nonostante la sua giovane età. Fino alla scorsa stagione, Simonelli aveva giocato con la Primavera del Frosinone ed era stato molto vicino alla Viterbese anche in estate. La società di via della Palazzina aveva poi ufficializzato il suo acquisto il 18 settembre scorso.