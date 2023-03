Martedì 28 Marzo 2023, 05:40

La Viterbese ha iniziato a preparare la partita cruciale di domenica prossima ad Agropoli contro la Gelbison, mentre il sodalizio di via della Palazzina annuncia dei cambiamenti.

Le quote societarie sono state nuovamente ripartite tra alcune società che fanno sempre capo al presidente Marco Romano, mentre circa il 20% delle quote che appartenevano a familiari del numero uno del sodalizio gialloblù sono state cedute a due nuovi soci. «Tecnologia & Sicurezza srl, già proprietaria del 10,90% delle quote, acquisisce un altro 19,8% dalla società Romano Immobiliare sr per un valore nominale pari a 1.980 euro. La società Ts Learning srl amministrata da Romano Marco Arturo acquisisce il 9,9% di proprietà della società Turismo & Natura Sas per un valore nominale di 990 euro.

La signora Georgiu Ioana Raluca ha acquisito il 9,9% delle quote dalla signora Vasilica Ana per un valore nominale di 990 euro. Il signor Settimi Marco ha acquisito quote pari al 9,9% dalla signora Romano Chiara per un valore nominale di 990 euro». Questo si legge in un comunicato della società di via della Palazzina, che poi dà il benvenuto ai nuovi soci rassicurando sul fatto che «il loro ingresso nel club ha rafforzato la compagine sociale in vista delle grandi sfide che ci aspettano, prima fra tutte l’ammodernamento dello stadio “Enrico Rocchi”». La realizzazione del progetto per il rifacimento dello stadio è infatti prevista per la fine di maggio.

Al di là di tutto non cambierà molto a livello societario, almeno per il momento, con il presidente Romano che resterà comunque al timone della società, avendo tuttora l’80 per cento circa delle quote. Ma il fatto che la Viterbese non abbia fornito ulteriori dettagli sui nuovi soci, ha allarmato diversi sportivi e tifosi gialloblù, che adesso aspettano di avere maggiori spiegazioni dalla società. L’operazione riguardante il riassetto societario e l’ingresso dei due nuovi soci era comunque già in ballo da diverse settimane.

La squadra ha iniziato a preparare intanto la difficile trasferta di domenica prossima alle 17,30 ad Agropoli contro la Gelbison. Servirà senza ombra di dubbio un cambio di passo, rispetto a quanto fatto vedere dalla squadra che ha pareggiato per 1-1 contro il Cerignola, per ottenere una vittoria fondamentale per poter ancora sperare di disputare i play-out. Per questo il tecnico Giovanni Lopez potrebbe optare per diversi cambi nella formazione che scenderà in campo dal primo minuto. Potrebbe cambiare qualcosa in difesa, mentre a centrocampo potrebbe giocare dal primo minuto Mario Rabiu, insieme a Megelaitis e Barillà nel caso quest’ultimo riesca a recuperare dall’infortunio che nella partita di sabato scorso lo ha costretto ad abbandonare il campo nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo.