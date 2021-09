Domenica 5 Settembre 2021, 05:55

L'attesa è finita. Stadio Rocchi ore 17,30, la Viterbese esordisce in campionato ospitando l'Imolese per trovare una vittoria che, davanti al proprio pubblico, manca ormai da più di un anno e mezzo. "Sabato scorso abbiamo imparato a nostre spese quanto il tifo per la squadra di casa sia importante - ha detto il tecnico Alessandro Dal Canto - visto l'aiuto che hanno dato alla Fermana i suoi tifosi. Speriamo di avere presto lo stadio pieno e fare in modo che non sia facile scalfirlo".

La squadra di Dal Canto dovrà mostrare oggi un approccio diverso rispetto a quello di una settimana fa terreno di gioco della Fermana, quando la squadra si è mostrata fragile in difesa andando sotto di tre reti dopo circa cinquanta minuti di gioco. "Sicuramente dovremo cercare di limare quello che non è andato - ha continuato Dal Canto - cercando di fare meno errori possibile. Poi va bene lo spirito che ha avuto la squadra durante la gara che ci ha permesso di riprendere la partita".

A centrocampo è ballottaggio tra Foglia e Adopo per sostituire il lituano Megalaitis impegnato nelle qualificazioni al prossimo Campionato Mondiale in Qatar con la sua nazionale. Tra i due potrebbe esserci una staffetta durante l'arco della partita. Il difensore Daniel Pavlev torna a disposizione, ma partirà dalla panchina poiché non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. L'Imolese si presenta allo stadio Enrico Rocchi con un'assenza importante come quella del difensore Edoardo Vona, che è squalificato. Il centrale, proveniente dal Bisceglie, aveva già incontrato la Viterbese la stagione scorsa. Ballottaggio in difesa tra Lia e La Vardera arrivato qualche giorno fa in prestito dal Cosenza. La squadra romagnola, proprio negli ultimi giorni di calciomercato, ha prelevato diversi giovani in prestito da squadre di Serie B che ora sta cercando di integrare nel proprio organico. Partirà dal primo minuto l'ex Frosinone Luca Matarese, che la Viterbese aveva cercato anche nelle scorse sessioni di calciomercato. Partita dalla panchina l'esperto attaccante Gianluca Turchetta che farà il suo ingresso in campo probabilmente nella ripresa. L'Imolese non sarà seguita a Viterbo da una tifoseria organizzata, è probabile che nella tribuna ospiti ci siano poco meno di una decina di supporters.

VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Fracassini, Van der Velden, D'Ambrosio, Ricchi; Alberico, Adopo, Calcagni; Errico; Volpicelli, Murilo. A disp. Bisogno, Martinelli, Urso, Zanon, Foglia, Capanni, Simonelli, D'Uffizi, Tassi. All. Alessandro Dal Canto IMOLESE (4-3-3): Rossi, Cerreti, Rinaldi, Angeli, Lia; Lombardi, Torrrasi, Benedetti; Padovan, Lombardi, Matarese. A disp. Hysi, Boccardi, Randò, Iervolino, D'Alena, La Vardera, Sallabdoulaye, Massella, Turchetta, Belloni. All. Gaetano Fontana. ARBITRO: Luca De Angeli di Milano