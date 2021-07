Mercoledì 28 Luglio 2021, 07:00

Sarà ancora una Viterbese in cantiere quella che oggi alle 17 affronterà a Fiuggi il Frosinone in un'amichevole di lusso già concordata quando le due società hanno definito il prestito per il ritorno in gialloblù Andrea Errico e Michele Volpe. Dopo le partenze di Tounkara Bensaja e Baschirotto la Viterbese necessita infatti dell'arrivo di almeno tre o quattro giocatori di categoria per essere competitiva. La gara di oggi, che è anche la prima amichevole stagionale, sarà importante per iniziare a valutare o meno la permanenza in gialloblù dei diversi giovani che al momento sono aggregati alla squadra. Occhi anche sul giovane centrocampista canadese Anthony Aromatario, proveniente direttamente dall'Academy gialloblù. Non solo giovani, la Viterbese dovrà valutare anche altri elementi dati in uscita, come ad esempio il difensore Vincenzo Camilleri è il centrocampista Francesco Salandria che potrebbero finire al Monterosi. La gara sarà indicativa anche per valutare proprio le condizioni dei due ex Volpe e Errico. Il primo sta ancora lavorando a parte per recuperare dall'infortunio arrivato la scorsa stagione, ma potrebbe essere impiegato per uno spezzone di partita proprio per valutarne i progressi. Dopo i problemi fisici della scorsa stagione con la maglia dell'Avellino, Andrea Errico è già apparso invece in ottima forma. Il centrocampista, durante l'arco della partita, potrebbe essere utilizzato sia come esterno a centrocampo e sia dietro le due punte. Il nuovo tecnico Alessandro Dal Canto vorrà provare Infatti sia lo schema con il tridente, ma anche uno schieramento che preveda il trequartista dietro i due attaccanti. Con ogni probabilità non verrà schierato l'attaccante Murilo, tornato dal Brasile solamente qualche giorno fa. La partita di oggi servirà anche al presidente Marco Romano e al direttore sportivo Mauro Facci, per valutare con il tecnico Dal Canto se la squadra necessità di ulteriori aggiustamenti rispetto a quelli già previsti. Per quello che riguarda il girone dove verrà inserita la Viterbese rimane ancora tutto in stand-by, anche se la riammissione della Paganese e l'inserinento del Picerno al posto del Gozzano che non si è iscritto, fanno aumentare le speranze di poter lasciare dopo tre stagioni il raggruppamento meridionale e finire nel girone centrale. Il Consiglio federale si doveva Infatti riunire ieri per ratificare le decisioni del Collegio di garanzia del Coni di lunedì scorso ed autorizzare i conseguenti ripescaggi. Le squadre escluse hanno però fatto ricorso al Tar del Lazio, che si pronuncerà il prossimo 2 agosto proprio due giorni prima della presentazione calendari. Solo dopo questa ulteriore sentenza il Consiglio federale si pronuncerà quindi sulle altre riammissioni.