La Viterbese affonda anche in Calabria: contro la Vibonese arriva la quinta sconfitta. Gialloblù ultimi.

Un gol di Taurino al 20' del secondo tempo condanna la Viterbese alla quinta sconfitta su sei gare giocate nel girone C del campionato di serie C. La nave gialloblù sta affondando e non manda segnali di risveglio. Contro la Vibonese, che vince con merito 1-0, continua la crisi di sconfitte e la crisi in zona gol: una sola rete segnata in sei partite. In terra calabrese ci si aspettava una reazione da parte della truppa allenata da Stefano Sottili (in bilico?) ma forse, dopo quella vista a Matera, quella contro la Vibonese è stata la Viterbese più brutta. Una squadra spenta che si accende soltanto dopo aver essere finita in svantaggio. Contro la Vibonese a decidere è la marcatura di Taurino abile ad infilarsi tra i centrali di difesa della Viterbese. Dopo la rete dei calabresi la Viterbese ha una sola grande occasione, ma Pacilli a tu per tu con Mengoni spara addosso al portiere. L'allarme rosso è suonato forte e chiaro: la stagione della Viterbese è ancora recuperabile ma bisogna darsi una mossa: il tempo è scaduto.Vibonese (4-3-1-2): Mengoni, Finizio, Camilleri, Malberti, Tito (44'st Maciucca), Melillo (33'st Altobello), Obodo, Prezioso (44'st Donnarumma), Scaccabarozzi, Taurino (23'st Collodel), Bubas. All. Orlandi.Viterbese (4-3-3): Forte, De Giorgi (40'st Messina), Rinaldi, Sini, De Vito, Cenciarelli (40'st Ngissah), Palermo (33'st Bovo), Baldassin, Vandeputte (26'st Roberti), Polidori (33'st Molinaro), Pacilli. All. Sottili.Arbitro: Di Graci di Como.Reti: 20'st Taurino.