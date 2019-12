La Viterbese abbraccia la città: nasce "In rete con Viterbo", scuola, solidarietà e beneficenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un progetto sociale, che va oltre il calcio, alla ricerca di quell’ampio respiro a lungo perseguito in questi anni. Stamani – con una conferenza stampa nella sala dedicata ad Andrea Arena nella pancia dello stadio Rocchi – è stato presentato il progetto “In Rete con Viterbo”. Un progetto che fissa l’obiettivo nel creare una sinergia ed una rete territoriale che faccia abbracciare Viterbese e città sette giorni su sette: oltre il campo per l’appunto. Ad ideare e portare avanti questo percorso, oltre al presidente gialloblù Marco Arturo Romano e al direttore generale Diego Foresti, il nuovo responsabile marketing di via della Palazzina.Giuseppe Capezzoli – arrivato da Frosinone due mesi fa – ha illustrato in conferenza quelle che saranno le linee guida del progetto: con una stella polare da tre punti, suddivisa tra scuola, territorio e solidarietà.“Questo progetto l’ho portato avanti con convinzione anche a Frosinone – ha spiegato Capezzoli – la squadra di calcio rappresenta il simbolo di ogni città ed è giusto che vado oltre la mera partita domenicale o infrasettimanale. Porteremo i calciatori nelle scuole, cercando di spiegare ai più giovani quali sono i valori e le regole che lo sport deve veicolare. Ci saranno incontri culturali in vari comuni della provincia: tanto spazio per la solidarietà, con eventi benefici negli ospedali e con associazioni del territorio”.E proprio in chiave associazioni, c’è da registrare il coinvolgimento del gruppo Goji vip, associazione viterbese che racchiude 96 clown di corsia made in Tuscia. Nel gara di domenica tra Viterbese e Virtus Francavilla, la formazione gialloblù scenderà in campo con una maglia speciale che nel prossimo mese di gennaio sarà messa all’asta: il ricavato sarà devoluto proprio all’associazione dei clown di corsia.“Chi dedica il proprio tempo libero e una parte importante della propria vita per far bene agli altri va solo che valorizzato ed apprezzato – dice riferendosi ai clown di corsia Foresti – questo progetto mi sta particolarmente a cuore: lo scorso anno organizzammo l’asta di beneficenza per Eta Beta e fu un grande successo; a gennaio organizzeremo un altro appuntamento benefico”.La chiusura dell’importante giornata tocca a Federico Squarcia, rappresentante dei Goji vip.“Su territorio viterbese abbiamo ben 96 clown di corsia – racconta Squarcia – questa collaborazione con la Viterbese ci da grande soddisfazione. Abbiamo anche una Nazionale di calcio: entro la fine della stagione organizzeremo un’amichevole con la Viterbese. Come si diventa clown di corsia? Si svolgono dei colloqui che dureranno fino all’11 gennaio: subito dopo partiranno i corsi che si effettuano una volta ogni due anni: con l’occasione rivolgo un appello a chi fosse interessato”.