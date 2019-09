La Viterbese abbatte la capolista Catanzaro: al Rocchi è 2-1 in un match spettacolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle partite più belle vista al Rocchi negli ultimi anni con la Viterbese che batte 2-1 il Catanzaro e riprende il filo con i tre punti dopo le due sconfitte consecutive contro Picerno e Catania.La gara vista al Rocchi ha regalato gol, emozioni e un calcio giocato su ritmi elevatissimi con il Catanzaro del guru Gaetano Auteri che, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di essere quella grande squadra indicata da tutti gli addetti ai lavori come una delle grandi favorite per il successo finale. La Viterbese passa in vantaggio dopo quattro minuti: lancio di De Giorgi, errore di Martinelli con Volpe che si presenta tutto solo davanti a Di Gennaro e lo fulmina con freddezza dopo averlo saltato.Il vantaggio galvanizza la Viterbese, ma scuote anche il Catanzaro che inizia a produrre quantità di gioco a dosi industriali: i calabresi ataccanti alzano il baricentro fino alla metà campo e le tre frecce offensive Fischnaller-Nicastro-Kanoutè che creano almeno tre clamorose palle gol per il pareggio. Vitali si supera su Fischnaller mentre Nicastro e Kanoutè non sono precisi. Dal canto suo però, la Viterbese non sta a guardare e con Bianchi prima, molto positivo il suo esordio e Volpe poi non trova il gol del 2-0 per un soffio.Gol del raddoppio che giunge al 34' dopo che Errico si inventa una prodezza stile Roberto Baggio. La mezzala della Viterbese salta Riggio e Martinelli e, con un sinistro chirurgico, batte sul palo opposto Di Gennaro. Chiudere il primo tempo in vantaggio di due reti non era pensabile alla vigilia: le numerose assenze e la qualità dell'avversario lasciavano presagire una domenica di sofferenza per i gialloblù. Sofferenza che arriva puntuale ad inizio ripresa: De Risio al 47' trova un destro formidabile da fuori area che non lascia scampo a Vitali con i successivi quindici minuti che sono di pura trincea per la Viterbese.Di Livio e Fischnaller chiamano al doppio miracolo VItali, mentre i gialloblù faticano ad uscire dalla propria area di rigore. Nella seconda parte di ripresa però, Besea e compagni rialzano la testa: Volpe reclama un calcio di rigore, mentre debuttano i neo arrivati Bensaja e Culina. il Catanzaro accusa un po' di stanchezza e non riesce piùad essere pericoloso: la Viterbese controlla e vince un gara che vale doppio.Viterbese (3-5-2) Vitali; Atanasov Markic Baschirotto; Bianchi (30’ st Zanoli) Antezza (13’ st Bensaja) Besea Errico De Giorgi; Pacilli (30’ st Molinaro) Volpe (30’ st Culina). A disp.: Pini, Maraolo, Milillo, Sviderscoschi, Urso, Ricci, Simonelli. All. Niccolai (Lopez squalificato)Catanzaro (3-4-3) Di Gennaro; Riggio (19’ st Nicoletti) Martinelli Quaranta; Celiento Di Livio Maita (38’ st Calì); De Risio Kanoute (38’ st Casoli) Nicastro (19’ st Giannone) Fischnaller (10’ st Bianchimano). A disp.: Mittica, Tascone, Signorini, Elizalde, Adamonis, Risolo, Pinna. All. Auteri.Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Micaroni e Stringini.Reti: 4’ pt Volpe (VC), 34' pt Errico (VC), 2’ st De Risio (C).Note: ammoniti Di Livio, De Risio (C), Bianchi, Besea (VC); spettatori 1200 circa. Angoli 8-2 per il Catanzaro. Recuperi pt 0 st 2’.