© RIPRODUZIONE RISERVATA

È atteso ormai a ore l'ufficialità relativa all'arrivo del centrocampista Francesco Salandria, e firmerà un contratto che lo legherà per due stagioni alla Viterbese. Il giocatore, voluto dal presidente Marco Romano e dal tecnico Agenore Maurizi, ha lasciato la Sicilia ed è atteso in città. Sistemato il centrocampo, la Viterbese per concludere il mercato è alla ricerca di un esterno e un difensore under.Nelle ultime ore, la società di via della Palazzina ha contattato Lazio e Milan per chiedere il prestito di qualche giovane delle rispettive squadre Primavera. Riguardo alla società biancoceleste, piace il difensore Luca Falbo, che dopo l'ottimo campionato disputato la scorsa stagione ha esordito a luglio anche in Serie A. Difficilmente, quindi, quest'ultimo scenderà di categoria. La Viterbese continua a monitorare anche l'esterno di proprietà del Torino Filippo Gilli, che la stagione scorsa ha giocato in Serie C con l'Alessandria.Domani dovrebbe essere il giorno della presentazione e della composizione dei gironi e dei calendari, dopo che l'appuntamento dello scorso 10 settembre era stato posticipato a data da destinarsi in attesa della sentenza della Corte d'Appello federale che ha confermato la retrocessione in Serie D di Bitonto e Picerno. L'elenco delle squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie C sarà ratificato oggi dal Consiglio federale e domani dovrebbero essere svelati gironi e calendari. Nel raggruppamento della Viterbese non dovrebbero esserci grandi sorprese, da valutare solo se nel girone meridionale verranno inserito il Teramo oppure l'Olbia.Sempre domani alle 16, presso il terreno di gioco che si trova al Mancini Park Hotel di Roma, è previsto un allenamento congiunto con la Casertana, squadra che giocherà proprio nello stesso girone meridionale in cui sarà inserita la Viterbese. Si tratterà quindi di un vero antipasto di campionato. Domenica prossima, invece, la squadra gialloblù potrebbe misurarsi con il Grosseto, che milita sempre nella sua stessa categoria anche se in un girone differente. Dopo la partitella in famiglia effettuata domenica pomeriggio allo stadio Rocchi, una volta saltata la partita amichevole con l'Arezzo a Chianciano, i gialloblù hanno avuto ieri un giorno libero e torneranno ad allenarsi oggi. Ancora una volta tutti negativi test molecolari a cui sono stati sottoposti domenica pomeriggio i giocatori e tutti gli altri tesserati gialloblù. Il protocollo delle norme anti-covid prevedeva inizialmente una serie di tamponi ogni quattro giorni e i test sierologici ogni due settimane. E così è stato per tutto il periodo della prima fase precampionato che si è svolta a Cascia Dopo i cinque casi positivi riscontrati tra i tesserati, i tamponi vengono adesso effettuati ogni due giorni.