Venerdì 17 Giugno 2022, 06:00

Primi sondaggi di mercato per il direttore sportivo della Viterbese, Mariano Fernandez. Il dirigente sudamericano, ritornato qualche giorno fa dall'Argentina, ha come primo obiettivo di portare quattro giocatori under che vadano a rinforzare ogni singolo reparto della squadra che andrà ad affrontare il prossimo campionato. Per il momento c'è stato un sondaggio per la punta 2002 Samuele Lovaglio, che dallo scorso gennaio ha giocato in Serie D con la Nuova Florida. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Torino ed è quindi una vecchia conoscenza proprio di Fernandez che è stato un giocatore della squadra granata ed ha diversi contatti nell'attuale società.

Non è escluso quindi che altri giovani di prospettiva arrivino proprio dal club piemontese. La Viterbese ha tra l'altro buoni rapporti con la società granata che, per due stagioni, ha mandato in prestito Il centrocampista francese Michel Adopo che nell'ultima parte di campionato è stato un elemento fondamentale per conquistare la salvezza nella stagione appena conclusa. Al ritiro della squadra, che inizierà verso la metà del prossimo mese ci saranno anche i due giovani, che si sono messi particolarmente in luce con la maglia gialloblù la scorsa stagione, quali il difensore Filippo Marenco e il centrocampista Simone D’Uffizi rispettivamente classe 2003 e 2004. Entrambi potrebbero partire però, nel corso dell'estate, nel caso in cui dovesse arrivare un'ottima offerta da parte di squadre di Serie B.

Per quanto riguarda il mercato degli over, alla società gialloblù piace l'attaccante Rocco Costantino che ha giocato l'ultima stagione con il Monterosi. Costantino rappresenta un profilo molto quotato per la categoria, nel 2018 ad esempio, quando militava nel Sudtirol, estromise la Viterbese dai quarti di finale dei play-off per la promozione in Serie B segnando due reti nella gara d'andata ed una in quella di ritorno. Al momento la trattativa appare però in salita, anche perché la Viterbese dovrebbe prima sfoltire in attacco e trovare ad esempio una sistemazione per l'attaccante brasiliano Otavio Murilo. Proprio quello di cercare la recessione per i giocatori che non fanno parte del progetto per la prossima stagione, sarà uno dei compiti di Mariano Fernandez nelle prossime settimane.