La Tuscia magica e cinematografica in un nuovo documentario su Rai5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Tuscia appare come un sogno, dentro un altro sogno. Un luogo di magia, come racconta il documentario di Giuseppe Sansonna Tuscia, sogni e favole, in onda in prima visione domani, domenica 26 luglio, alle 22.10 su Rai5 (canale 23) per la seconda stagione della serie "Di là dal fiume e tra gli alberi".Stando a certe carte cinquecentesche, sono i figli di Noè, ritratto in abiti papali, a fondare Viterbo, da precursori del popolo etrusco. Anche i mostri di pietra di Bomarzo sono gli arcani frammenti di una mappa, sognata da Vicino Orsini, per orientarsi nella selva oscura dell'esistenza. Sospesi tra umano e divino, come le streghe cheancora sembrano volteggiare sul lago di Bolsena, inseguite con lo sguardo da pescatori e artisti. Per gli uni e per gli altri, il lago è sostentamento e ispirazione.Ma si parla anche di Pier Paolo Pasolini che ritrovava, nella sua torre di Chia, il proprio Medio Evo interiore, vicino e lontanissimo da quello del Brancaleone di Monicelli e Gassman, girato in larga parte in una Tuscia non ancora contaminata dall'industrializzazione. Federico Fellini, invece, trasformò Viterbo nella Rimini vitellona dei suoi ricordi.