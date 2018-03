La tradizione pasquale del Viterbese è anche in pasticceria

Una tradizione che si rinnova e che dalle vetrine dei negozi della città punta i turisti. Uova personalizzate, intagliate e decorate, colombe dai mille gusti e pizze di Pasqua inedite: ecco come pasticceri e panificatori della Cna imprese si sono preparati per queste feste. «La sorpresa quindi, non solo dentro l'uovo, potrebbe trovarla chi si trova qui in visita al nostro territorio», sostiene Luigia Melaragni, segretaria dell'associazione di Viterbo e Civitavecchia.



Si parte da due indagini del centro studi Cna a livello nazionale: si stimano un consumo di 15 milioni di uovadi Pasqua, di 12 milioni di turisti e un movimento economico di circa tre miliardi. «E allora - dice Melaragni - ecco che si manifesta l'arte di creare prodotti sempre più all'altezza della situazione, dove l'alta qualità si fonde con la creatività e la sperimentazione».



Le uova proposte al pubblico sono di ogni forma, compresi i personaggi di Topolino, api, scimmiette. Altre sono intagliate

o decorate. Le colombe? Di tutti i gusti e aromi: pera e cioccolato, rhum, mela cannella e cioccolato, frutti di bosco, pistacchio, nocciolato, Nutella, curcuma zenzero e arancio, e pure smarties. Oltre alla classica, naturalmente.

Vogliamo poi parlare delle tradizionalissime pizze di Pasqua? Vanno anche quelle al formaggio, soprattutto nei comuni che si trovano a ridosso dell'Umbria. Ma non mancano le innovazioni, come la pizza che rivisita il casatiello, con salsicce, formaggio dolce e pecorino.



«Per i turisti - conclude Melaragni - le vetrine dei nostri panificatori e pasticceri si riveleranno una vera sorpresa. I prodotti artigianali sono un biglietto da visita per tutto il nostro territorio»

