"La terminologia tecnica del movimento umano”, mercoledì la presentazione all'Unitus

Appuntamento nell'aula magna dell'universita della Tuscia a via Santa Maria in Gradi mercoledi alle 10.30 per la presentazione del libro “La Terminologia Tecnica del Movimento Umano”.

E' un libro di tecnica della educazione fisica è utile per svariate tipologie di utenti: gli insegnanti di Scienze motorie, i tecnici dei vari sport (maestri, allenatori, istruttori, tanto per citarne alcuni), i terapisti della riabilitazione, gli specialisti nelle varie branche della medicina (i medici dello sport, i medici di medicina generale, i pediatri, gli ortopedici, i cardiologi, i fisiatri, i neuropsicomotricisti, gli psicologi dello sport, eccetera), gli stessi atleti nelle loro svariate discipline e categorie e, più in generale, tutti coloro i quali amano il movimento e lo sport. Ma anche la gente comune, nella descrizione delle posture e dei gest

Introduzione a cura di Marco Barbanera, presidente del Consiglio di Corso di Studi di Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale dell’Università degli Studi della Tuscia. Presentazione del libro a cura di alcuni autori: Giuseppe Cilia, presidente del Collegio nazionale professori di educazione fisica e sportiva, già direttore tecnico dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma e autore del libro; Elvira Padua, coordinatrice del CdS di Scienze motorie e di Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate presso l’Università Telematica San Raffaele e docente presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e autrice del libro; Laura Pantanella, docente del CdS di Scienze motorie, di Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) e di Scienze e Tecniche dello Sport (LM 68) presso l’Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" e Autrice del libro • Michele Panzarino - Docente del CdS di Scienze Motorie (L22) e di Scienze e Tecniche dello Sport (LM 68) presso l’Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata”, di Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) presso l’Università Telematica San Raffaele, Responsabile Nazionale Invecchiamento Attivo ACSI, Presidente Accademia Nazionale di Cultura Sportiva e Autore del libro

Mario Bellucci –Professore di Scienze Motorie presso il Liceo Farnesina di Roma, docente di Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) presso l’Università degli Studi di Roma Foro Italico e docente del CdS in Scienze Motorie (L22) e in LM67 presso l’Università Telematica San Raffaele e Autore del libro Intervengono - Attilio Parisi - Magnifico Rettore Università del Foro Italico e coautore della prefazione del libro - Stefano Ubertini - Magnifico Rettore Università degli Studi della Tuscia.