La crepa sulla Superstrada mette a dura prova la città. Domenica mattina, forse a causa delle forti piogge degli ultimi giorni, il manto stradale della 675 ha ceduto. Anzi, si è aperto. Una lunga crepa, di oltre trenta metri, divide la corsia di accelerazione della Superstrada nel tratto tra Viterbo Nord e Bagni, direzione Vetralla. L’arteria è stata immediatamente chiusa e al momento siamo alla paralisi totale. Notevoli le ripercussioni sul traffico cittadino. Solo ieri la situazione è leggermente migliorata. Il maltempo e la giornata festiva hanno decisamente decongestionato il traffico. Niente di paragonabile a quello che è accaduto lunedì. Quando per l’intera giornata il quadrante nord del capoluogo si è trasformato in un lungo serpentone di auto con autisti inferociti. La situazione potrebbe non migliorare nell’immediato. La competenza è dell’Anas, ed è proprio all’azienda nazionale autonoma per le strade che il sindaco Giovanni Arena e l’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini hanno scritto per trovare in breve tempo una soluzione. I tecnici dell’Anas nei giorni scorsi hanno effettuato dei sopralluoghi nel tratto “incriminato”, resta da capire se si tratti di un cedimento strutturale o di un problema più semplice. In attesa dell’esito dei sopralluoghi il sindaco ha chiesto alla società di verificare se sia possibile percorre il tratto di carreggiata non invaso dalla crepa a doppio senso di marcia. In questo modo si potrebbe riaprire la Superstrada e lasciar defluire almeno i parte le automobili. La risposta arriverà solamente quando i tecnici sapranno se la crepa è solo superficiale oppure se si tratta del cedimento di tutto il piano stradale. In questo secondo caso i tempi di ripristino dell’arteria potrebbero essere molto più lunghi. La crepa sull’asfalto si è verificata al chilometro 59,800 direzione Vetralla, sulla corsia d’accelerazione e l’arteria è stata chiusa, per chi va verso Civitavecchia, da Viterbo Nord a località Bagni, mentre nel senso opposto, allo svincolo per la Tuscanese, fino a Viterbo Nord.

