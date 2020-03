La strana domenica senza il rito del pallone: dalla C alla Terza categoria tutti senza calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serrata tutto chiuso: la prima domenica senza calcio. Chissà per quanto si resterà senza lo sport più amato dagli italiani, ma il dilagare del Coronavirus ha messo alle corde e costretto allo stop tutte le attività sportive sociali e personali. Anche il calcio viterbese va in quarantena: l'ultima gara che sarà ricordata prima dello stop è quella sfortunata della Viterbese contro il Rieti. Il Rocchi faceva tristezza: controlli serrati all'ingresso, ma non per vedere se si aveva appresso un accendino o un ombrello: stavolta misuravano la febbre. Dentro uno stadio vuoto ed una partita che forse nessuno avrebbe voluto giocare. La domenica da sempre conserva gelosamente i suoi riti: sveglia che suona in ritardo, colazione in famiglia o al bar con la famiglia, messa, salto in pasticceria per le golose paste e nel pomeriggio partite dal vivo o sul divano. Niente della cose sopra elencate, colazione in famiglia a parte, è permessa al tempo del Coronavirus. Gli stadi e i campi di periferia sono interdetti, i calciatori devono stare a casa ed allenarsi in maniera nuova e rudimentale. Tutto sembra sospeso e la domenica senza calcio non è domenica. Dalla serie C, fino alla Terza categoria il pallone della Tuscia non rotola. Per carità ci sono cose più importante, ma la partita della domenica per gli italiani è un rito sacro. Anche tra i calciatori - che in questo momento hanno paura come tutti e sembrano leoni in gabbia - c'è smarrimento: le chat degli spogliatoi ribollono, senza gli allenamenti non ci si vede e la vita dello spogliatoio si sa è come quella delle caserme una volta: scherzi, i più giovani messi alla frusta e una vicinanza che difficilmente si dimentica. In questo momento invece bisogna stare lontani per il bene di tutti ed anche per il calcio: prima si supera la crisi e prima si ritorna ai canonici riti della domenica. Un pallone che rotola, qualche arrabbiatura, ma anche tanta passione e tifo sfrenato. Un famoso coro decantato dai tifosi della Viterbese dice «Vorrei che fosse per sempre domenica». Si ma una domenica diversa da questa.