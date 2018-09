La Stella Azzurra si spegne, sconfitta siderale contro Aprilia

Male la prima. La nuova stagione di serie C Gold si apre con una battuta d'arresto per la Stella Azzurra, che nel primo match dell'opening weekend è stata superata dalla Virtus Aprilia per 80-54. Viterbesi rimasti in campo per 30', poi le tante assenze (Napolitano e Rogani su tutti, con Toselli a mezzo servizio) si sono fatte sentire e nel finale è arrivato un tracollo veramente pesante. E in parte ingiustificabile.

Partenza di gara sul filo dell'equilibrio (9-10 a metà della prima frazione), Fanciullo prova a cambiare l'inerzia del match e si affida prima a Misino e poi a Saccomandi, ma al di là di qualche invenzione di Di Gennaro è ancora Aprilia a tenere in mano il pallino del gioco chiudendo avanti alla prima sirena (21-22). Al rientro in campo stesso copione con Aprilia a condurre le danze, la Ortoetruria prova la carta Telesca, ma il ritmo non cambia, dal canto suo Aprilia invece cambia marcia e allunga (25-35).Nel momento più difficile ci pensano Provvidenza e Baldelli a dimezzare lo svantaggio al riposo lungo. Di fatto la partita è aperta e ci pensa il viterbese Di Gennaro a rimettere in carreggiata i suoi, aiutato da uno stoico Toselli, protagonista sotto canestro; Misino con una tripla trova il vantaggio per la Stella (47-46) che poi va anche a +3. A quel punto è De Nadai a riportare avanti la Virtus, che alla terza sirena ha di nuovo un bottino di 4 punti di vantaggio (49-53). Un controsorpasso che di fatto affossa la Ortoetruria, che sparisce dal campo: una tripla di Stillitano e un gioco da 3 punti di Belli permettono ad Aprilia di volare oltre la doppia cifra di vantaggio.Per Viterbo ormai è notte fonda e nemmeno i cambi danno una mano alla truppa di Fanciullo, costretta a subire ancora. Alla fine il parziale dice 5-27 per Aprilia che agguanta i primi due punti di stagione.Stella Azzurra: Telesca, Navarra, Di Gennaro 14, Misino 8, Provvidenza 10, Baldelli 6, Saccomandi 4, Toselli 12, Meroi, Piazzolla, Berto 0. All. Fanciullo.Virtus Aprilia: Cavicchini 13, Belli 5, Cappelli, Wish Diaz 4, Stillitano 22, Fonte, Alessandrini 2, Bruni 2, De Nadai 13, Milani 3, Tricarico, Sorge 16. All. Martiri.Parziali: 21-22, 32-37, 49-53.