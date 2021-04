11 Aprile 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 2 minuti)







Muovere la classifica. E' questo l'obiettivo della Stella Azzurra che dopo la sosta pasquale torna in campo per disputare il quinto turno del campionato di serie C gold laziale di basket. Al giro di boa i viterbesi sono ancora fermi a quota zero punti in fondo alla classifica e stasera alle 18 al palaMalè ospiteranno l'Alfa Omega, in un match in cui sarà fondamentale agguantare i due punti. Inutile nascondere che per l'Ortoetruria la classifica attuale è alquanto deficitaria, ciò nonostante le buone prove messe in campo dai viterbesi nelle tre partite sin qui giocate, in cui nonostante il bel gioco mostrato non sono arrivati i risultati. A mancare «sono i centimetri e un po' di grinta» come ha fatto notare in settimana l'ultimo arrivato in casa Stella, Otis Reale, con «gli avversari che cercano di far valere il loro peso» e finora ci sono riusciti. «Servirà maggiore cattiveria agonistica» ciò a partire dall'incontro di stasera che vedrà i biancostellati opposti a un'Alfa Omega ferma a quota due punti, frutto del blitz sul campo del Basket Roma, l'altra squadra, insieme a quella di Ostia, che rimane nel mirino dei viterbesi a quota due. Quindi l'incontro di stasera rappresenta un crocevia importante per il futuro della Ortoetruria ed è pronta la ricetta del giocatore argato Ortoetruria, per affrontare al meglio questo incontro: «Dobbiamo buttarci su ogni pallone, lottare in difesa e starci con la testa per tutti i quaranta minuti. Dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo, perché sono i dettagli a fare la differenza e dobbiamo essere precisi su ogni aspetto. Sono molto fiducioso, abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti, ma ora vogliamo raccogliere i risultati che meritiamo».