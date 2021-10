Sabato 23 Ottobre 2021, 06:00

La Stella ospita la Smit. E’ il giorno del ritorno al PalaMalè, aperto al pubblico, per la Ortoetruria WeCom che domani alle 18 ospiterà la Smit Roma Centro, nel match valido per il secondo turno del campionato di C gold laziale di basket. Quindi, mai come in questa occasione si può dire che finalmente capitan Meroi e soci torneranno a giocare davanti al proprio pubblico: l’ultima volta accadde nel marzo 2020, prima dell’interruzione della stagione, visto che poi lo scorso torneo si giocò a porte chiuse.



La Stella Azzurra arriva a questo incontro dopo la prova maiuscola dell’esordio: a Civitavecchia i viterbesi hanno strapazzato, nel derby, i cugini, confermando, così, di essere squadra solida, di qualità, che può ambire, anche quest’anno, alle posizioni di vertice del girone. Come al solito c’è da fare, però, massima attenzione: domani a via Monti Cimini arriva una squadra che ancora si lecca le ferite dopo la sconfitta arrivata all’esordio contro l’Alfa Omega. La truppa di coach Di Segni è molto giovane e sa tenere a lungo i ritmi molto alti, quindi per Viterbo sarà fondamentale saper prendere da subito le misure. E in settimana coach Umberto Fanciullo ha lavorato con l’obiettivo di preparare nel migliore dei modi una partita delicata, che mette in palio due punti fondamentali per i viterbesi: un’altra vittoria confermerebbe quanto di buono hanno sin qui fatto vedere Cittadini e soci.



«Finalmente si riaprono palazzetti e palestre – dicono soddisfatti da casa Stella - per poter rivivere in sicurezza le emozioni dello sport giocato: aspettiamo tutti i nostri tifosi al PalaMalè per vivere una giornata di sport e tornare finalmente a sostenere la squadra della nostra città». L’ingresso al palazzetto è libero esibendo il green pass.