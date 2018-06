La stagione della Viterbese si chiude a cena. Il presidente Piero Camilli: «Ripartiremo più forti»

di Marco Gobattoni

Un clima gioioso prima al Rocchi, teatro dell'amichevole tra sponso e tifosi, e poi a cena al Borgo dove la Viterbese ha chiuso la stagione ufficiale. Una stagione da ricordare con i gialloblù che hanno raggiunto il traguardo dei quarti di finale dei playoff nazionali della serie C, con una città che per lunghe settimane ha accarezzato il sogno dello storico sbarco in serie B. E' rimasto un sogno, ma i volti e gli sguardi dei rappresentanti della società, del tecnico Stefano Sottili e dei calciatori, sono distesi: quello che si poteva fare è stato fatto e da recriminare c'è ben poco. Ora però gli occhi sono tutti rivolti verso il futuro: un futuro che la Viterbese vuole vivere da protagonista. "La stagione è stata più che positiva: ripartiremo presto con ancora più forza" ha caricato l'ambiente il patron di via della Palazzina Piero Camilli. L'intenzione è quella di costruire una Viterbese che possa stare stabilmente tra le prime della classifica. Il primo passo sarà quello legato al nodo allenatore: entro la settimana si capirà se Sottili sarà ancora sulla panchina gialloblù. L'incontro con Camilli dovrebbe essere programmato per venerdì con il tecnico toscano che è tentato da diversi club anche di B. Se non dovesse rimanere a Viterbo, per la panchina Camilli potrebbe puntare su Michele Marcolini quest'anno alla guida dell'Alessandria. In alternativa spuntano anche i nomi di Massimo Pavanel autore dell'impresa salvezza con l'Arezzo e di Giovanni Lopez della Lucchese che piace a molti club. Sui giocatori il lavoro sarà più lungo: Antony Iannarilli e Daniele Celiento sono attratti dalla serie B, mentre Diego Cenciarelli è corteggiato dalla Ternana che riavrà anche Alessandro Di Paolantonio. Tra i confermati, visti anche i contratti biennali, Jefferson, Jari Vandeputte e Zhivko Atanasov. Vicino anche l'accordo con il playmaker Gianluca Musacci che a luglio sarà pronto per riprendere confidenza con il campo dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente per tutta la stagione.



Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA