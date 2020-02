La spiaggia di Montalto promossa dai pediatri italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spiaggia di Montalto ancora una volta promossa dai pediatri italiani. Lo studio del professor Italo Farnetani conferma che il lido della cittadina è uno dei luoghi del Lazio adatti alle famiglie con prole al seguito. L'indagine è stata condotta fra un campione di pediatri, che promuovono le spiagge sulla base di alcuni criteri: presenza di spiaggia con sabbia, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che i bambini possano andare in sicurezza in acqua, presenza degli assistenti di spiaggia, attrezzature dedicate ai bambini, e opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive).«La scelta di assegnare la Bandiera verde ha una motivazione scientifica – spiega il professor Italo Farnetani - perché il bambino e l'adolescente hanno bisogno di stare in mezzo alla gente, anche in mezzo al rumore, in mezzo a delle offerte di divertimento e di opportunità turistiche, sia perché dopo i tre anni il bambino ha bisogno di aggregarsi con i coetanei». Nel Lazio ad ottenere questo importante riconoscimento anche i comuni della provincia di Latina.