La Sorianese scrive una pagina di storia: battuto 3-2 l'Atletico Pontinia e la Coppa Lazio è rossoblù.

Sorianese nella storia. Il club del presidente Moreno Porta, allenata dal tecnico Giorgio Alessandrini, ha conquistato la Coppa Lazio di Seconda categoria. Il 3-2 con il quale i cimini hanno battuto un forte e completo Atletico Pontinia, ha vissuto un'altalena incredibile di emozioni. La Sorianese è andata sotto al 16' con i pontini in vantaggio grazie alla marcatura di Zanotto, ma i rossoblù si sono spinti fino alla rimonta confezionata dai gol di Minella al 26' della ripresa e di Del Moro al 41'. Sembrava fatta ma in pieno recupero, al 96', arriva la doccia fredda: Battistuzzi fa 2-2 e spedisce le squadre ai supplementari. Su Frascati, sede scelta per la finalissima in campo neutro, scende una pioggia incessante. La Sorianese lotta e al 109' trova il gol decisivo. In realtà si tratta di un'autorete: Sebastinelli nel tentativo di anticipare Minella, beffa il proprio portiere e regala il 3-2 ai cimini. Le emozioni sembrano finite ma non è così: al 121' Iacobelli trova la rete del pareggio, ma il guardalinee annulla dando il via così alla festa di una Sorianese che rinasce e festeggia insieme agli oltre 250 tifosi arrivati a Frascati. "Grazie ai ragazzi - è commosso il presidente Moreno Porta - non ho potuto seguire la partita per un problema fisico, ma ho sofferto incredibilmente da casa. Sono felice per tutti: portiamo a casa un trofeo che deve rappresentare solo l'inizio della nostra nuova storia". La Sorianese, già sicura del passaggio in Prima categoria, è tornata e sabato prossimo si giocherà anche lo spareggio contro il Tarquinia per decretare la vincitrice del girone A della Seconda categoria.Atletico Pontinia: Orsini, Sebastianelli (29'st Severin), Callori, Pietrosanti, Ceci, Bovolenta (44'st Iacobelli), Balatella (17'st Battistuzzi), Cerrocchi, Fiori, Zanzutto, Raso. All. Clemente PalmieriSorianese: Porta, Selvaggini, F.D’Alessio (25'pt Burratti), Perelli, G. D’Alessio, Pallotta (21'st Minella), Fratini, Mastrangeli, Quitarrini (40'st Del Moro), Perazza, Floccari. All. Giorgio Alessandrini.Arbitro: Denis Cornel Pal di RomaReti: 16'pt Zanutto, 26'st Minella, 41'st Del Moro, 96' Battistuzzi, 109' au. SebastinelliNote - ammoniti: Perelli, Del Moro, Minella, G.D'Alessio, Floccari (S), Balatella, Ceci, Battistuzzi (AP). Al 114' espulso Floccari per doppio giallo.